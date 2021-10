Seis pessoas morrem carbonizadas em acidente aéreo na Bolívia próximo a Ribeiralta

Um acidente grave foi registrado na Bolívia com um avião modelo Cessna com matrícula de controle FAB-320 que carregava 6 pessoas.

De acordo com informações da Imprensa local, o avião caiu na comunidade Agua Dulce cidade de Gonzalo Moreno em Pando, a 7 minutos de Ribeiralta. O Avião pertencia a Força Aérea Boliviana e se colidiu com o solo por volta das 8:00 horas no horário Acreano, ainda não se sabe o motivo do acidente, infelizmente seis pessoas morreram carbonizadas devido a queda do avião.

Carlos Romero Perez, José Aruni Chura, Henrique Mercado Bustillo e Walter Delgado Ugarte foram umas das vitimas fatal no acidente. A nave era pilotada pelo Capitão Freddy Suarez Téllez e seu copiloto, Tenente. Jhon Clinton Mariaca também que também foram a óbito.

Atenção, as imagens a seguir são fortes e não recomendadas a menores de 16 anos: