Prefeitura de Epitaciolândia realiza 14ª Conferência Municipal de Assistência Social
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, realizou na manhã desta terça-feira, 26, a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, no auditório do Centro de Referência dos Idosos. O evento reuniu autoridades, gestores, trabalhadores do setor e representantes da sociedade civil, fortalecendo o debate sobre políticas públicas de proteção e inclusão social.
Autoridades presentes
Compuseram o dispositivo de honra:
- Sérgio Lopes, prefeito de Epitaciolândia;
- Gabriel Gelpke, presidente do Conselho Estadual de Assistência Social;
- Sérgio Mesquita, vice-prefeito e secretário de Saúde;
- Lindaci Franco, secretária de Assistência Social e Cidadania;
- Alex Tavares dos Santos, delegado da Polícia Civil;
- Eliade Silva, representante do Poder Legislativo;
- Tiago, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social;
- Dra. Lívia Carneiro, defensora pública.
- Francisca Valentim representando o grupo de Idosos de Epitaciolândia.
Além destes, também prestigiaram a conferência secretários municipais, assessores, servidores, lideranças comunitárias e usuários dos serviços de assistência social.
A abertura foi marcada pela execução dos hinos nacional e municipal, interpretados pelo coral do Centro do Idoso, emocionando os presentes.
- Tema e objetivos
Neste ano, a conferência teve como tema:
“20 anos do SUAS: Construção da proteção social e resistência – Construindo com união, protegendo com ação e resistindo com determinação.”
O objetivo principal foi avaliar a Política Nacional de Assistência Social, propor diretrizes para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e incentivar a participação da sociedade na formulação e fiscalização das políticas públicas voltadas à área.
Discursos e destaques
Durante o encontro, diversas autoridades reforçaram a importância da assistência social como pilar para a garantia de direitos e proteção da população mais vulnerável.
O presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Gabriel Gelpke, ressaltou a necessidade de ampliar investimentos no setor:
“As pessoas que estão aqui são beneficiárias diretas dessa política, e precisamos ter clareza de que só avançaremos com financiamento adequado. Quero parabenizar o prefeito pela organização e presença, pois sua participação representa o compromisso do município com a assistência social.”
Sergio Mesquita Vice-prefeito e Secretário de Saúde destacou que: “Sem a assistência social é muito difícil avançar em outras áreas. Aqui em Epitaciolândia temos exemplos de programas que mudam a vida da população, porque assistência social nada mais é do que cuidar com humanidade das pessoas que mais precisam.”
Já o prefeito Sérgio Lopes enfatizou a importância de políticas que tragam dignidade e oportunidades:
“Ninguém fica feliz por depender do poder público. O que todos desejam é trabalho, oportunidade e qualidade de vida. Nossa gestão tem se empenhado em garantir não só assistência, mas também resultados expressivos na saúde e educação. Tenho certeza de que, se fosse possível mensurar, a nossa Secretaria de Assistência Social também estaria entre as melhores do Estado pelo trabalho extraordinário que realiza.”
O prefeito também relembrou sua trajetória no serviço público e destacou a união entre secretarias e instituições parceiras, como a Defensoria Pública, para ampliar os resultados em prol da população.
Espaço de diálogo
A conferência contou ainda com rodas de discussão, elaboração de propostas e deliberações sobre prioridades locais, que serão encaminhadas às etapas estadual e nacional.
O encontro reafirmou Epitaciolândia como referência em políticas públicas voltadas para a inclusão social, valorizando a participação popular e o fortalecimento da rede de proteção às famílias em situação de vulnerabilidade.
PF prende homem em flagrante ao receber cédulas falsas na fronteira do Acre
Ação ocorreu em Brasiléia com apoio dos Correios; suspeito recebeu R$ 1 mil em notas falsas
A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (25), um homem que recebeu em sua residência uma encomenda contendo cédulas falsas. A operação foi realizada em Brasiléia, interior do Acre, e contou com o apoio dos Correios no âmbito de cooperação para repressão a crimes envolvendo o serviço postal.
O flagrante aconteceu no momento da entrega da encomenda. Dentro do pacote, os agentes encontraram 10 cédulas falsas de R$ 100, totalizando R$ 1.000.
A PF informou que seguirá com as diligências para esclarecer as circunstâncias do crime e apurar a participação de possíveis envolvidos. O crime de falsificação de moeda, previsto no artigo 289 do Código Penal, atenta contra a fé pública e a estabilidade do sistema monetário.
Dupla é condenada a mais de 50 anos por execução no Recanto dos Buritis
Alexsander “Mucurão” e Alisson “Pinóquio” foram considerados culpados pelo assassinato de João Luiz Cunha, executado a tiros dentro de casa em 2020.
Em sessão do júri popular realizada nesta segunda-feira (25), no Fórum Criminal de Rio Branco, o Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri condenou Alexsander Pereira de Souza, conhecido como “Mucurão”, e Alisson Batista Alves, apelidado de “Pinóquio”, a penas que somam mais de 50 anos de prisão.
Os dois foram considerados culpados pela execução de João Luiz de Aguiar Cunha, o “Lorim”, morto a tiros em 2 de agosto de 2020, dentro de sua casa, na Rua Juscelino Kubitschek, bairro Recanto dos Buritis, no 2º Distrito da capital acreana.
De acordo com a denúncia do Ministério Público, os acusados invadiram a residência e dispararam diversas vezes contra a vítima, grande parte dos tiros efetuados a curta distância. A investigação apontou que o crime foi motivado por rivalidade entre facções criminosas.
Por determinação do chamado “tribunal do crime”, João Luiz foi sentenciado à morte por morar em uma área dominada por grupo rival.
Alexsander recebeu a maior pena, 30 anos de reclusão em regime fechado. Já Alisson foi condenado a 21 anos. A defesa ainda pode recorrer da decisão.
Justiça decreta prisão de assaltante baleado em confronto com a PM em Rio Branco
Decisão foi tomada em audiência de custódia; comparsa menor de idade morreu durante troca de tiros no Ramal da Judia.
A Justiça do Acre decretou, nesta segunda-feira (25), a prisão preventiva de Elenildo de Oliveira Dantas, de 18 anos, baleado em um confronto com policiais militares do 2º Batalhão, em Rio Branco. A decisão foi proferida pelo juiz da Vara das Garantias, durante audiência de custódia realizada no Fórum Criminal.
Elenildo, conhecido como “De Menor”, permanece internado no Pronto-Socorro da capital, sob escolta policial, após passar por cirurgia. Assim que receber alta médica, será encaminhado ao presídio.
O acusado foi atingido durante tiroteio ocorrido no último sábado (24), no Ramal da Judia, bairro Belo Jardim, quando ele e um adolescente de 16 anos, identificado como Pablo Renan Alves, trocaram tiros com a polícia. O menor não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Segundo a investigação, a dupla havia invadido uma empresa e rendido uma vítima durante o assalto. Na fuga, foram localizados por militares do 2º BPM, reagiram à abordagem e acabaram alvejados.
Elenildo possui uma ficha criminal extensa, com passagens por tráfico de drogas, roubo, desobediência e posse ilegal de arma de fogo.
