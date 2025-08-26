Extra
PF prende homem em flagrante ao receber cédulas falsas na fronteira do Acre
Ação ocorreu em Brasiléia com apoio dos Correios; suspeito recebeu R$ 1 mil em notas falsas
A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (25), um homem que recebeu em sua residência uma encomenda contendo cédulas falsas. A operação foi realizada em Brasiléia, interior do Acre, e contou com o apoio dos Correios no âmbito de cooperação para repressão a crimes envolvendo o serviço postal.
O flagrante aconteceu no momento da entrega da encomenda. Dentro do pacote, os agentes encontraram 10 cédulas falsas de R$ 100, totalizando R$ 1.000.
A PF informou que seguirá com as diligências para esclarecer as circunstâncias do crime e apurar a participação de possíveis envolvidos. O crime de falsificação de moeda, previsto no artigo 289 do Código Penal, atenta contra a fé pública e a estabilidade do sistema monetário.
Comentários
Extra
Prefeitura de Epitaciolândia realiza 14ª Conferência Municipal de Assistência Social
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, realizou na manhã desta terça-feira, 26, a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, no auditório do Centro de Referência dos Idosos. O evento reuniu autoridades, gestores, trabalhadores do setor e representantes da sociedade civil, fortalecendo o debate sobre políticas públicas de proteção e inclusão social.
Autoridades presentes
Compuseram o dispositivo de honra:
- Sérgio Lopes, prefeito de Epitaciolândia;
- Gabriel Gelpke, presidente do Conselho Estadual de Assistência Social;
- Sérgio Mesquita, vice-prefeito e secretário de Saúde;
- Lindaci Franco, secretária de Assistência Social e Cidadania;
- Alex Tavares dos Santos, delegado da Polícia Civil;
- Eliade Silva, representante do Poder Legislativo;
- Tiago, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social;
- Dra. Lívia Carneiro, defensora pública.
- Francisca Valentim representando o grupo de Idosos de Epitaciolândia.
Além destes, também prestigiaram a conferência secretários municipais, assessores, servidores, lideranças comunitárias e usuários dos serviços de assistência social.
A abertura foi marcada pela execução dos hinos nacional e municipal, interpretados pelo coral do Centro do Idoso, emocionando os presentes.
- Tema e objetivos
Neste ano, a conferência teve como tema:
“20 anos do SUAS: Construção da proteção social e resistência – Construindo com união, protegendo com ação e resistindo com determinação.”
O objetivo principal foi avaliar a Política Nacional de Assistência Social, propor diretrizes para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e incentivar a participação da sociedade na formulação e fiscalização das políticas públicas voltadas à área.
Discursos e destaques
Durante o encontro, diversas autoridades reforçaram a importância da assistência social como pilar para a garantia de direitos e proteção da população mais vulnerável.
O presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Gabriel Gelpke, ressaltou a necessidade de ampliar investimentos no setor:
“As pessoas que estão aqui são beneficiárias diretas dessa política, e precisamos ter clareza de que só avançaremos com financiamento adequado. Quero parabenizar o prefeito pela organização e presença, pois sua participação representa o compromisso do município com a assistência social.”
Sergio Mesquita Vice-prefeito e Secretário de Saúde destacou que: “Sem a assistência social é muito difícil avançar em outras áreas. Aqui em Epitaciolândia temos exemplos de programas que mudam a vida da população, porque assistência social nada mais é do que cuidar com humanidade das pessoas que mais precisam.”
Já o prefeito Sérgio Lopes enfatizou a importância de políticas que tragam dignidade e oportunidades:
“Ninguém fica feliz por depender do poder público. O que todos desejam é trabalho, oportunidade e qualidade de vida. Nossa gestão tem se empenhado em garantir não só assistência, mas também resultados expressivos na saúde e educação. Tenho certeza de que, se fosse possível mensurar, a nossa Secretaria de Assistência Social também estaria entre as melhores do Estado pelo trabalho extraordinário que realiza.”
O prefeito também relembrou sua trajetória no serviço público e destacou a união entre secretarias e instituições parceiras, como a Defensoria Pública, para ampliar os resultados em prol da população.
Espaço de diálogo
A conferência contou ainda com rodas de discussão, elaboração de propostas e deliberações sobre prioridades locais, que serão encaminhadas às etapas estadual e nacional.
O encontro reafirmou Epitaciolândia como referência em políticas públicas voltadas para a inclusão social, valorizando a participação popular e o fortalecimento da rede de proteção às famílias em situação de vulnerabilidade.
Comentários
Extra
Dupla é condenada a mais de 50 anos por execução no Recanto dos Buritis
Alexsander “Mucurão” e Alisson “Pinóquio” foram considerados culpados pelo assassinato de João Luiz Cunha, executado a tiros dentro de casa em 2020.
Em sessão do júri popular realizada nesta segunda-feira (25), no Fórum Criminal de Rio Branco, o Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri condenou Alexsander Pereira de Souza, conhecido como “Mucurão”, e Alisson Batista Alves, apelidado de “Pinóquio”, a penas que somam mais de 50 anos de prisão.
Os dois foram considerados culpados pela execução de João Luiz de Aguiar Cunha, o “Lorim”, morto a tiros em 2 de agosto de 2020, dentro de sua casa, na Rua Juscelino Kubitschek, bairro Recanto dos Buritis, no 2º Distrito da capital acreana.
De acordo com a denúncia do Ministério Público, os acusados invadiram a residência e dispararam diversas vezes contra a vítima, grande parte dos tiros efetuados a curta distância. A investigação apontou que o crime foi motivado por rivalidade entre facções criminosas.
Por determinação do chamado “tribunal do crime”, João Luiz foi sentenciado à morte por morar em uma área dominada por grupo rival.
Alexsander recebeu a maior pena, 30 anos de reclusão em regime fechado. Já Alisson foi condenado a 21 anos. A defesa ainda pode recorrer da decisão.
Comentários
Extra
Justiça decreta prisão de assaltante baleado em confronto com a PM em Rio Branco
Decisão foi tomada em audiência de custódia; comparsa menor de idade morreu durante troca de tiros no Ramal da Judia.
A Justiça do Acre decretou, nesta segunda-feira (25), a prisão preventiva de Elenildo de Oliveira Dantas, de 18 anos, baleado em um confronto com policiais militares do 2º Batalhão, em Rio Branco. A decisão foi proferida pelo juiz da Vara das Garantias, durante audiência de custódia realizada no Fórum Criminal.
Elenildo, conhecido como “De Menor”, permanece internado no Pronto-Socorro da capital, sob escolta policial, após passar por cirurgia. Assim que receber alta médica, será encaminhado ao presídio.
O acusado foi atingido durante tiroteio ocorrido no último sábado (24), no Ramal da Judia, bairro Belo Jardim, quando ele e um adolescente de 16 anos, identificado como Pablo Renan Alves, trocaram tiros com a polícia. O menor não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Segundo a investigação, a dupla havia invadido uma empresa e rendido uma vítima durante o assalto. Na fuga, foram localizados por militares do 2º BPM, reagiram à abordagem e acabaram alvejados.
Elenildo possui uma ficha criminal extensa, com passagens por tráfico de drogas, roubo, desobediência e posse ilegal de arma de fogo.
Você precisa fazer login para comentar.