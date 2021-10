Trem da Alegria e Palhaço Peteleco animam a festa do dia das crianças em Brasileia

SECOM

A prefeitura de Brasiléia comemorou o Dia das Crianças com uma grande festa na noite de sexta-feira, 8, na Praça Hugo Poli. Centenas de crianças estiveram acompanhadas dos pais e responsáveis e se divertiram à vontade com as brincadeiras do palhaço Peteleco.

A noite dos pequenos foi recheada de brincadeiras, cinema, pula-pula, castelo inflável, parque pequeno príncipe, pipoca, bolo e o passeio no trem da alegria, além de distribuição de presentes.

A Prefeita Fernanda Hassem, que tem um carinho todo especial pelas crianças, participou do evento juntamente com o Vice-Prefeito Carlinhos do Pelado, secretários, equipe municipal, presidente da Câmara Arlete Amaral, vereadores: Jurandir Queiroz, Elenilson Cruz, Jorge da Laura e Marquinho Tibúrcio.

A prefeitura disponibilizou transporte para buscar de deixar as crianças dos bairros de Brasileia. Segundo a organização do evento estiveram presentes aproximadamente mil pessoas.