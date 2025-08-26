Extra
Sem climatização e com falhas na infraestrutura, hospital de Brasiléia volta a viver o fantasma do abandono
Com uma sensação térmica que parece beirar os 38 graus, servidores do Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, reclamam da falta de funcionamento dos condicionadores de ar. O setor de atendimento, ambulatório, sala de sutura, sala de pequenos procedimentos, maternidade e as salas de observação não possuem climatização. Plantonistas, grávidas e outros pacientes são obrigados a ficar no calor.
Com a falta de funcionamento do ar-condicionado central, o pronto-socorro é mantido com uma ventilação precária, dependendo de um equipamento que não consegue dar conta de todo o ambiente. A situação se agrava ao se olhar para o teto, que apresenta infiltrações, fissuras e rachaduras, dando a impressão de que a estrutura pode estar comprometida.
O forro de gesso da semi-intensiva também apresenta falhas que causam receio de acidentes na equipe que trabalha no local. O mesmo ambiente possui um espaço improvisado para o repouso de médicos, enquanto a sala de higienização também se transforma em uma copa.
A Diretoria do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) realizou duas visitas técnicas ao hospital, uma em 27 de abril e outra em 16 de agosto, tendo enviado relatórios ao Ministério Público Estadual, Conselho Regional de Medicina e Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Os documentos apontam ainda a sobrecarga de trabalho.
Ainda se constatou a falta de medicamentos, a ausência de prontuário eletrônico, além da carência de itens básicos, como colchões, lençóis e cadeiras quebradas, bem como falhas como a ausência de plantonistas na ultrassonografia, no raio-x e na tomografia durante o período noturno.
“Pelas omissões recorrentes, vale a pena questionar a possibilidade de responsabilização dos gestores que têm conhecimento das falhas, mas não realizam as mudanças necessárias”, finalizou a diretora Cibele Brígido.
Comentários
Extra
Prefeitura de Epitaciolândia realiza 14ª Conferência Municipal de Assistência Social
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, realizou na manhã desta terça-feira, 26, a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, no auditório do Centro de Referência dos Idosos. O evento reuniu autoridades, gestores, trabalhadores do setor e representantes da sociedade civil, fortalecendo o debate sobre políticas públicas de proteção e inclusão social.
Autoridades presentes
Compuseram o dispositivo de honra:
- Sérgio Lopes, prefeito de Epitaciolândia;
- Gabriel Gelpke, presidente do Conselho Estadual de Assistência Social;
- Sérgio Mesquita, vice-prefeito e secretário de Saúde;
- Lindaci Franco, secretária de Assistência Social e Cidadania;
- Alex Tavares dos Santos, delegado da Polícia Civil;
- Eliade Silva, representante do Poder Legislativo;
- Tiago, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social;
- Dra. Lívia Carneiro, defensora pública.
- Francisca Valentim representando o grupo de Idosos de Epitaciolândia.
Além destes, também prestigiaram a conferência secretários municipais, assessores, servidores, lideranças comunitárias e usuários dos serviços de assistência social.
A abertura foi marcada pela execução dos hinos nacional e municipal, interpretados pelo coral do Centro do Idoso, emocionando os presentes.
- Tema e objetivos
Neste ano, a conferência teve como tema:
“20 anos do SUAS: Construção da proteção social e resistência – Construindo com união, protegendo com ação e resistindo com determinação.”
O objetivo principal foi avaliar a Política Nacional de Assistência Social, propor diretrizes para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e incentivar a participação da sociedade na formulação e fiscalização das políticas públicas voltadas à área.
Discursos e destaques
Durante o encontro, diversas autoridades reforçaram a importância da assistência social como pilar para a garantia de direitos e proteção da população mais vulnerável.
O presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Gabriel Gelpke, ressaltou a necessidade de ampliar investimentos no setor:
“As pessoas que estão aqui são beneficiárias diretas dessa política, e precisamos ter clareza de que só avançaremos com financiamento adequado. Quero parabenizar o prefeito pela organização e presença, pois sua participação representa o compromisso do município com a assistência social.”
Sergio Mesquita Vice-prefeito e Secretário de Saúde destacou que: “Sem a assistência social é muito difícil avançar em outras áreas. Aqui em Epitaciolândia temos exemplos de programas que mudam a vida da população, porque assistência social nada mais é do que cuidar com humanidade das pessoas que mais precisam.”
Já o prefeito Sérgio Lopes enfatizou a importância de políticas que tragam dignidade e oportunidades:
“Ninguém fica feliz por depender do poder público. O que todos desejam é trabalho, oportunidade e qualidade de vida. Nossa gestão tem se empenhado em garantir não só assistência, mas também resultados expressivos na saúde e educação. Tenho certeza de que, se fosse possível mensurar, a nossa Secretaria de Assistência Social também estaria entre as melhores do Estado pelo trabalho extraordinário que realiza.”
O prefeito também relembrou sua trajetória no serviço público e destacou a união entre secretarias e instituições parceiras, como a Defensoria Pública, para ampliar os resultados em prol da população.
Espaço de diálogo
A conferência contou ainda com rodas de discussão, elaboração de propostas e deliberações sobre prioridades locais, que serão encaminhadas às etapas estadual e nacional.
O encontro reafirmou Epitaciolândia como referência em políticas públicas voltadas para a inclusão social, valorizando a participação popular e o fortalecimento da rede de proteção às famílias em situação de vulnerabilidade.
Comentários
Extra
PF prende homem em flagrante ao receber cédulas falsas na fronteira do Acre
Ação ocorreu em Brasiléia com apoio dos Correios; suspeito recebeu R$ 1 mil em notas falsas
A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (25), um homem que recebeu em sua residência uma encomenda contendo cédulas falsas. A operação foi realizada em Brasiléia, interior do Acre, e contou com o apoio dos Correios no âmbito de cooperação para repressão a crimes envolvendo o serviço postal.
O flagrante aconteceu no momento da entrega da encomenda. Dentro do pacote, os agentes encontraram 10 cédulas falsas de R$ 100, totalizando R$ 1.000.
A PF informou que seguirá com as diligências para esclarecer as circunstâncias do crime e apurar a participação de possíveis envolvidos. O crime de falsificação de moeda, previsto no artigo 289 do Código Penal, atenta contra a fé pública e a estabilidade do sistema monetário.
Comentários
Extra
Polícia Civil cumpre mandado de internação contra jovem envolvido em crime de tortura em Xapuri
Investigações apontam envolvimento em crime praticado no bairro Sibéria em 2024, quando o acusado ainda era menor de idade
A Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu, na última segunda-feira (25), um mandado de internação contra R. dos S. A., atualmente maior de idade, acusado de participação em um crime de tortura ocorrido em 2024, no bairro Sibéria, em Xapuri.
Segundo as investigações, à época do delito o jovem era menor de idade, mas, após um trabalho detalhado da equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, foi possível reunir provas que confirmam seu envolvimento na ação criminosa, cometida em conjunto com outros indivíduos.
O mandado foi cumprido na residência de familiares, também localizada no bairro Sibéria. Após ser localizado, o jovem foi apreendido, conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, posteriormente, encaminhado à Pousada do Menor do Alto Acre, onde permanece à disposição da Justiça.
Fonte: PCAC
Você precisa fazer login para comentar.