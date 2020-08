O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) é emitido exclusivamente de forma eletrônica por meio do site do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC). A impressão em papel moeda foi desabilitada em junho de 2020. Confira o passo a passo para obter o documento.

Após os pagamentos dos débitos relativos ao licenciamento, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Seguro Obrigatório (Dpvat) e eventuais multas de trânsito já vencidas, o CRLV fica disponível no sistema em até 24 horas.

A impressão deverá ser em papel sulfite branco no formato A4, com tinta preta, em página única, podendo ser realizadas quantas vezes forem necessárias.

“Pedimos que os usuários se cadastrem na plataforma de autoatendimento do Detran, oferecemos vários serviços online, os boletos para pagamento também estão disponíveis no site”, explica o presidente do Detran, Luiz Fernando Duarte.

Para mais informações acesse o Manual – Autoatendimento Detran AC.

Passo a passo

1- Ao entrar no site detran.ac.gov.br, clique no ícone de autoatendimento, situado na parte superior à direta, depois clique em Cadastre-se;

2-Escolha a forma como deseja se identificar, por meio da CNH ou veículo;

3- Ao escolher a opção CNH, o usuário deve informar o numero de registro da CNH, CPF, data de nascimento e outras informações. Depois de preencher o dados, clique em prosseguir;

4- Ao escolher a opção veículos, o usuário deve informar dados do seu veículo;

5-Após a identificação de dados, na próxima etapa o usuário deve informar seu e-mail e escolher uma senha para ter acesso a plataforma, importante lembrar-se de cadastrar um e-mail valido;

6-Em seguida, um link será enviado para o e-mail cadastrado, abra sua caixa de entrada do seu e-mail e clique no link de ativação, lembre-se de conferir a caixa de spam;

7-Com a confirmação do e-mail, o usuário deve acessar a plataforma de autoatendimento, informar e-mail e senha escolhida;

8-Pronto! Agora o usurário está na plataforma de autoatendimento e pode escolher serviço que deseja.

7- Se todos os débitos do veículo forem quitados, clique em imprimir CRLV

9- Imprima em papel sulfite branco no formato A4, com tinta preta, em página única.

