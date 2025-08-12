Flash
Prefeito Jerry Correia participa de reunião na SEAGRI com comunidades tradicionais e indígenas de Assis Brasil
Nesta terça-feira (12), o prefeito Jerry Correia deu continuidade às agendas em Rio Branco, acompanhado por representantes das comunidades tradicionais de Assis Brasil, incluindo a Reserva Extrativista Chico Mendes, e das Terras Indígenas Riozinho, Mamoadate e Cabeceira do Rio Acre.
O grupo esteve reunido na Secretaria de Agricultura (SEAGRI), onde discutiu o incentivo à produção agrícola dentro da Reserva Chico Mendes e nas Terras Indígenas. As comunidades expressaram o desejo de ampliar suas atividades produtivas, reforçando a necessidade de apoio não só da Prefeitura de Assis Brasil, mas também do Governo do Estado, da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e de outras instituições.
O encontro contou com o apoio do vereador Jurandir Araújo, representante da Câmara Municipal e um dos grandes idealizadores desta missão em Rio Branco. Também estiveram presentes Wendel Araújo, presidente da AMOPREAB, José de Araújo, representante da Cooperacre e Coopaeb, além dos líderes indígenas da região.
O prefeito Jerry Correia segue firme nessa caravana, buscando melhorias concretas para as reservas extrativistas e para as comunidades indígenas, reforçando o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento das populações tradicionais de Assis Brasil.
Pesquisador diz que pavimentação da BR-317 sem um plano de educação ambiental foi catastrófico para o Rio Acre
Por Dell Pinheiro
O pesquisador Claudemir Mesquita, que há anos estuda o comportamento das águas do Rio Acre, disse que a pavimentação da BR-317, ligando Rio Branco a Assis Brasil, foi um projeto “brutalmente criminoso” para o rio que abastece a capital acreana. A fala dele foi proferida nesta segunda-feira (11/8), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em audiência realizada a pedido do deputado Eduardo Ribeiro (PSD).
“O governo anunciou a pavimentação asfáltica da rodovia transoceânica, já aberta sob o interflúvio do rio acre, com um discurso inovador. Dizia o governo que a região iria avançar 20 anos de atraso crônico, com a construção da BR, mas esqueceu de colocar na alça do projeto um plano de educação ambiental. Foi um projeto politicamente audacioso para os governos federal, estadual e municipal. No entanto, brutalmente criminoso para o Rio Acre. O projeto cuidou apenas do asfalto e das pontes milionárias. O projeto foi executado totalmente descalço e despido dos elementos essenciais para a cultura do povo e dos rios”, disse o geógrafo.
Além disse, Mesquita menciona que a pavimentação da rodovia provocou uma corrida pela terra na região. Pecuaristas de outros estados brasileiros começam a comprar fazendas ao longo da BR-317, com isso “o desmatamento avançou por quilômetros rumo ao Rio Acre”.
“E, é exatamente nas laterais da estrada que as fontes de água corriam para o Rio Acre. Aterraram centenas de nascentes e assoreamento, terra suja para o curso dos rios no colo da enxurrada”, mencionou.
Nesta segunda-feira, em Rio Branco, o Rio Acre alcançou uma das menores marcas para o período: 1,31 metro.
Carro oficial do governo da Bolívia se envolve em acidente no Brasil e levanta questionamentos
Veículo estava sendo conduzido por pessoa que não integra o quadro de funcionários públicos bolivianos
Um carro oficial do governo da Bolívia esteve envolvido em um acidente com uma motocicleta na tarde desta segunda-feira (11), na cidade de Brasiléia, em território brasileiro. O caso chamou a atenção da imprensa e de autoridades bolivianas, que levantam questionamentos sobre o uso irregular do veículo.
Segundo informações, o motorista do automóvel não é servidor público e, portanto, não deveria estar circulando com o carro oficial — situação que, de acordo com a legislação boliviana, configura delito.
Autoridades do departamento de Pando afirmaram que estão apurando o caso e poderão responsabilizar o setor que teria liberado o veículo para uso de alguém fora do quadro funcional.
Novas informações sobre o incidente poderão ser divulgadas a qualquer momento.
Vice-governadora Mailza conhece trabalho da Associação de Equoterapia e reforça apoio à inclusão de pessoas com deficiência no Acre
A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, recebeu nesta segunda-feira, 11, representantes da Associação de Equoterapia Eu Acredito, referência no atendimento a pessoas com deficiência no estado. O médico equoterapeuta Marcelo Cordeiro, que preside a associação, apresentou propostas para ampliar o atendimento e pediu apoio para fortalecer as ações voltadas a esse público no estado.
O encontro contou ainda com a presença do deputado federal Eduardo Velloso, da presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Dilaina Costa, do gerente da Sabenauto, Renato Borges e da diretora administrativa e financeira da Seagri, Temyllis Silva.
Durante a reunião, a vice-governadora destacou a importância de unir forças para ampliar oportunidades e melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. “Hoje tratamos de um tema muito importante, ouvindo as demandas das associações que representam nossos PCDs. Estamos buscando soluções para espaço, recursos e parcerias que possam fortalecer esses trabalhos e trazer mais conforto a quem mais precisa. Quero reafirmar que podem contar comigo, no que for possível, para viabilizar junto ao governo as necessidades da nossa população”, afirmou Mailza, que também é secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.
Expansão da equoterapia e inclusão social
A Associação Eu Acredito, com sede no Acre e atuação também em Roraima, Amazonas e Rondônia, é referência na oferta de equoterapia, método terapêutico que utiliza o cavalo como instrumento para o desenvolvimento psicossocial de pessoas com deficiência. Atualmente, a instituição ate
Marcelo Cordeiro explicou que a demanda é crescente e que há lista de espera para o serviço. “Com pouco, conseguimos fazer muito, mas precisamos ampliar a estrutura. Nosso trabalho envolve psicólogos, fisioterapeutas e voluntários, atendendo de Cruzeiro do Sul a Epitaciolândia. A equoterapia já é um direito garantido por lei, e queremos que mais famílias tenham acesso. Hoje a gente está barganhando um espaço para que a gente possa ampliar os nossos atendimentos e principalmente sediar todas as instituições voltadas ao PCD”, afirmou.
O médico também destacou o projeto Amigos do Betão, que apoia a associação, e promove a reintegração social de pessoas em situação de rua e dependentes químicos, oferecendo abrigo, alimentação, acompanhamento psicológico e oportunidade de capacitação para integrar a equipe multidisciplinar da equoterapia.
Proposta de “Cidade Inclusiva”
Entre as demandas apresentadas, está a criação de uma “cidade inclusiva”. A proposta prevê reunir, em um único local, todas as instituições voltadas a PCDs, oferecendo serviços públicos como saúde, assistência social, segurança e atendimento ao cidadão, além de espaços para atividades esportivas, culturais e terapêuticas. A ideia inicial seria usar o espaço do Parque de Exposições.
Segundo os idealizadores, o objetivo é que o espaço seja acessível, acolhedor e funcional, promovendo a autonomia e a participação plena das pessoas com deficiência, sem excluir o atendimento à comunidade em geral.
O deputado federal Eduardo Velloso elogiou a iniciativa e reafirmou apoio. “Essas instituições fazem um trabalho fundamental e complementam o que o Estado, sozinho, não consegue alcançar”, disse.
