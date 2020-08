Na manhã desta quarta-feira, 27, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (DRACO), com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), realizou cumprimento de 3 mandados de busca e apreensão no município de Bujari.

A ação, coordenada pelo delegado Pedro Paulo Buzolin, resultou na apreensão de duas armas de fogo, um simulacro, droga e na prisão de dois indivíduos, um deles com 3 mandados de prisao em aberto pelos Estados de Mato Grosso e Rio de Janeiro.

O trabalho policial de investigação durou cerca de 20 dias, o que levou a equipe de agentes a identificar a ação criminosa resultando na deflagração da operação.

Para o delegado Pedro Buzolin o êxito da ação se dá em decorrência do bom trabalho da equipe de investigação, bem como da celeridade do Ministério Publico e do Poder Judiciário, neste caso representado pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco. “Essa é mais uma ação da Polícia Civil exitosa que tirou de circulação duas armas de fogo, droga e conseguiu prender um foragido da justiça com três mandados de prisão pelos Estados do Mato Grosso e Rio de Janeiro, fato que demonstra toda eficácia do trabalho investigativo”, finalizou Buzolin.

