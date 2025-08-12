fbpx
Pesquisador diz que pavimentação da BR-317 sem um plano de educação ambiental foi catastrófico para o Rio Acre

Publicado

2 minutos atrás

em

Por Dell Pinheiro

O pesquisador Claudemir Mesquita, que há anos estuda o comportamento das águas do Rio Acre, disse que a pavimentação da BR-317, ligando Rio Branco a Assis Brasil, foi um projeto “brutalmente criminoso” para o rio que abastece a capital acreana. A fala dele foi proferida nesta segunda-feira (11/8), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em audiência realizada a pedido do deputado Eduardo Ribeiro (PSD).

“O governo anunciou a pavimentação asfáltica da rodovia transoceânica, já aberta sob o interflúvio do rio acre, com um discurso inovador. Dizia o governo que a região iria avançar 20 anos de atraso crônico, com a construção da BR, mas esqueceu de colocar na alça do projeto um plano de educação ambiental. Foi um projeto politicamente audacioso para os governos federal, estadual e municipal. No entanto, brutalmente criminoso para o Rio Acre. O projeto cuidou apenas do asfalto e das pontes milionárias. O projeto foi executado totalmente descalço e despido dos elementos essenciais para a cultura do povo e dos rios”, disse o geógrafo.

Além disse, Mesquita menciona que a pavimentação da rodovia provocou uma corrida pela terra na região. Pecuaristas de outros estados brasileiros começam a comprar fazendas ao longo da BR-317, com isso “o desmatamento avançou por quilômetros rumo ao Rio Acre”.

“E, é exatamente nas laterais da estrada que as fontes de água corriam para o Rio Acre. Aterraram centenas de nascentes e assoreamento, terra suja para o curso dos rios no colo da enxurrada”, mencionou.

Nesta segunda-feira, em Rio Branco, o Rio Acre alcançou uma das menores marcas para o período: 1,31 metro.

Carro oficial do governo da Bolívia se envolve em acidente no Brasil e levanta questionamentos

Publicado

10 horas atrás

em

11 de agosto de 2025

Por

Veículo estava sendo conduzido por pessoa que não integra o quadro de funcionários públicos bolivianos

Um carro oficial do governo da Bolívia esteve envolvido em um acidente com uma motocicleta na tarde desta segunda-feira (11), na cidade de Brasiléia, em território brasileiro. O caso chamou a atenção da imprensa e de autoridades bolivianas, que levantam questionamentos sobre o uso irregular do veículo.

Segundo informações, o motorista do automóvel não é servidor público e, portanto, não deveria estar circulando com o carro oficial — situação que, de acordo com a legislação boliviana, configura delito.

Autoridades do departamento de Pando afirmaram que estão apurando o caso e poderão responsabilizar o setor que teria liberado o veículo para uso de alguém fora do quadro funcional.

Novas informações sobre o incidente poderão ser divulgadas a qualquer momento.

Vice-governadora Mailza conhece trabalho da Associação de Equoterapia e reforça apoio à inclusão de pessoas com deficiência no Acre

Publicado

11 horas atrás

em

11 de agosto de 2025

Por

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, recebeu nesta segunda-feira, 11, representantes da Associação de Equoterapia Eu Acredito, referência no atendimento a pessoas com deficiência no estado. O médico equoterapeuta Marcelo Cordeiro, que preside a associação, apresentou propostas para ampliar o atendimento e pediu apoio para fortalecer as ações voltadas a esse público no estado.

Vice-governadora Mailza Assis recebeu presidente da Associação de Equoterapia Eu Acredito. Foto: Ingrid Kelly/Secom

O encontro contou ainda com a presença do deputado federal Eduardo Velloso, da presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Dilaina Costa, do gerente da Sabenauto, Renato Borges e da diretora administrativa e financeira da Seagri, Temyllis Silva.

Durante a reunião, a vice-governadora destacou a importância de unir forças para ampliar oportunidades e melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. “Hoje tratamos de um tema muito importante, ouvindo as demandas das associações que representam nossos PCDs. Estamos buscando soluções para espaço, recursos e parcerias que possam fortalecer esses trabalhos e trazer mais conforto a quem mais precisa. Quero reafirmar que podem contar comigo, no que for possível, para viabilizar junto ao governo as necessidades da nossa população”, afirmou Mailza, que também é secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.

Expansão da equoterapia e inclusão social

A Associação Eu Acredito, com sede no Acre e atuação também em Roraima, Amazonas e Rondônia, é referência na oferta de equoterapia, método terapêutico que utiliza o cavalo como instrumento para o desenvolvimento psicossocial de pessoas com deficiência. Atualmente, a instituição ate

Marcelo Cordeiro, da Associação de Equoterapia Eu Acredito. Foto: Ingrid Kelly/Secom

Marcelo Cordeiro explicou que a demanda é crescente e que há lista de espera para o serviço. “Com pouco, conseguimos fazer muito, mas precisamos ampliar a estrutura. Nosso trabalho envolve psicólogos, fisioterapeutas e voluntários, atendendo de Cruzeiro do Sul a Epitaciolândia. A equoterapia já é um direito garantido por lei, e queremos que mais famílias tenham acesso. Hoje a gente está barganhando um espaço para que a gente possa ampliar os nossos atendimentos e principalmente sediar todas as instituições voltadas ao PCD”, afirmou.

O médico também destacou o projeto Amigos do Betão, que apoia a associação, e promove a reintegração social de pessoas em situação de rua e dependentes químicos, oferecendo abrigo, alimentação, acompanhamento psicológico e oportunidade de capacitação para integrar a equipe multidisciplinar da equoterapia.

Proposta de “Cidade Inclusiva”

Entre as demandas apresentadas, está a criação de uma “cidade inclusiva”. A proposta prevê reunir, em um único local, todas as instituições voltadas a PCDs, oferecendo serviços públicos como saúde, assistência social, segurança e atendimento ao cidadão, além de espaços para atividades esportivas, culturais e terapêuticas. A ideia inicial seria usar o espaço do Parque de Exposições.

Representantes pediram apoio para ampliar atendimento a pessoas com deficiência. Foto: Ingrid Kelly/Secom

Segundo os idealizadores, o objetivo é que o espaço seja acessível, acolhedor e funcional, promovendo a autonomia e a participação plena das pessoas com deficiência, sem excluir o atendimento à comunidade em geral.

O deputado federal Eduardo Velloso elogiou a iniciativa e reafirmou apoio. “Essas instituições fazem um trabalho fundamental e complementam o que o Estado, sozinho, não consegue alcançar”, disse.

Colisão entre motos em curva de ramal deixa dois feridos em Brasiléia

Publicado

14 horas atrás

em

11 de agosto de 2025

Por

Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira no Ramal do Esperança; uma das vítimas foi transferida para Rio Branco

Dois motociclistas ficaram feridos após colidirem frontalmente na manhã desta segunda-feira (11) no Ramal do Esperança, localizado no km 5, com acesso pela BR-317, em Brasiléia.

As vítimas foram identificadas como Adenilson Alexandre Sales, 45 anos, e Paulo Sérgio Oliveira da Silva, 40 anos. Segundo informações preliminares, ambos seguiam em sentidos opostos e se chocaram ao fazer uma curva.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram os primeiros socorros no local e encaminharam os dois ao Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar.

Paulo Sérgio sofreu um corte profundo no lado esquerdo do rosto e fratura na mão esquerda, sendo transferido para Rio Branco, onde passará por cirurgia. Já Adenilson apresentou apenas escoriações pelo corpo sendo liberado momentos depois após atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente para elaboração do laudo técnico.

