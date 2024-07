Rio Branco vence o Vasco em uma partida muito disputada

O Rio Branco venceu o Vasco por 1 a 0 nesta terça, 9, no Florestão, em confronto válido pela rodada de abertura das finais do Campeonato Estadual Sub-20. O atacante Vitinho marcou o gol da vitória do Mais Querido.

Muito disputada

O Rio Branco fez 1 a 0 no início do confronto e criou chances. O Vasco equilibrou a partida e buscou o empate ainda na primeira etapa. No segundo tempo, as jogadas ficaram mais fortes e com reclamações dos dois lados.

Mudança chave

O atacante Matheus, do Rio Branco, segurava a defesa adversária e foi substituído. Depois de alteração, o Vasco passou a pressionar mais e o Estrelão apostava na velocidade de Vitinho e Kikinha. No fim, as duas equipes perderam oportunidades.

Fala, Erick!

“Não jogamos uma grande partida, mas vencemos. Sabíamos das dificuldades do jogo e agora é virar a chave e começar a pensar no Náuas. Temos mais duas finais para podermos conquistar o nosso objetivo”, comentou o volante Erick.

Próxima rodada

A segunda rodada das finais do Estadual será disputada na sexta, 12, a partir das 15 horas, no Florestão. Náuas e Rio Branco abrem a programação e o Vasco enfrenta o Santa Cruz no segundo jogo.

