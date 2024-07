Santa Cruz goleia o Náuas na abertura das finais do Estadual Sub-20

O Santa Cruz goleou o Náuas, de Cruzeiro do Sul, por 5 a 0 nesta terça, 9, no Florestão, e estreou com vitória nas finais do Campeonato Estadual Sub-20. Netinho (3), Raio e Esquerda anotaram os gols da Capivara.

No primeiro tempo

O Santa Cruz começou atuando no ataque e mesmo com as boas defesas do goleiro Parente abriu 3 a 0 no placar.

Na segunda etapa, o técnico Maydenson Costa “rodou” o elenco e o Santa marcou mais duas vezes para fazer virar goleada.

Fala, Zacarias!

“Foi uma estreia dentro da normalidade. Precisamos evoluir muito para termos uma estrutura do nível do Santa Cruz. Tínhamos uma ideia de jogo, o nosso adversário foi superior do início ao fim”, declarou o técnico do Náuas, Zacarias Lopes.

Volta na quinta

O elenco do Santa Cruz ganha um período de recuperação e reapresenta-se à comissão técnica na quinta, 11, no Juventus. O próximo compromisso da Capivara será contra o Vasco na sexta, 12, às 17 horas, no Florestão.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários