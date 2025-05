Polícia Militar apreende moto usada em ataque a tiros na Gameleira, em Rio Branco

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), intensifica os trabalhos da Operação Verão 2025 no interior do estado. Nesta quinta-feira, 8, o maquinário da regional do Deracre no Alto Acre foi mobilizado para atuar em Assis Brasil, com ações de recuperação de vias urbanas e, na sequência, no ramal do km 88.

A primeira etapa dos serviços contempla a aplicação de cerca de 400 toneladas de massa asfáltica em vias dos bairros Plácido de Castro, Cascata e Bela Vista. Entre os trechos beneficiados, está a Rua João José do Bonfim, também conhecida como Via Verde, que recebe pavimentação completa.

Na sequência, as máquinas foram direcionadas para o ramal do km 88, garantindo melhorias na trafegabilidade e mais segurança para moradores da zona rural. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que as ações seguem a orientação direta do governador Gladson Camelí.

“Estamos nas ruas e nos ramais, cumprindo a determinação do governador, que é garantir um verão de obras e resultados. Assis Brasil está no nosso cronograma e vamos seguir trabalhando para atender quem mais precisa”, afirmou.

O prefeito Jerry Correia e o vice-prefeito e secretário de Obras, Reginaldo Martins, acompanharam os serviços e reforçaram a importância da parceria com o Estado. “Com o apoio do Deracre, estamos avançando na recuperação das nossas ruas e ramais, o que representa mais dignidade para quem vive em Assis Brasil”, destacou o prefeito.

As ações fazem parte do esforço conjunto do governo do Estado e das prefeituras para aproveitar o período de estiagem com obras estruturantes que contribuem para o desenvolvimento e a qualidade de vida da população acreana.

