Prefeitura intensifica apoio à zona rural com entrega de sacolões

Em um gesto de solidariedade e compromisso com a população da zona rural, a Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o Governo Federal, realizou nesta quinta-feira (8) a entrega de cestas básicas na Escola Terezinha Migueis, localizada no km 58 da Transacreana, na comunidade da Vila Verde. A ação integra uma força-tarefa coordenada pela Defesa Civil e visa apoiar famílias afetadas por eventos climáticos que atingiram o campo no início do ano.

Ao todo, serão distribuídas mais de 4.500 cestas básicas, compostas por alimentos como arroz, feijão, óleo, sardinha, fubá e farinha, totalizando 22 kg por sacolão. A iniciativa é parte da operação emergencial iniciada no dia 9 de abril, que pretende alcançar 20 mil pessoas em cerca de 40 localidades rurais do município até o mês de junho.

O prefeito Tião Bocalom esteve presente na entrega e destacou o compromisso da gestão com os produtores da zona rural. “A zona rural sempre foi muito abandonada e nós estamos mudando isso desde 2021. Essa é a primeira vez que os produtores rurais de Rio Branco são atendidos com esse tipo de apoio, seja em períodos de enchente ou de seca. Estou muito grato ao Ministério do Desenvolvimento Social por garantir essas mais de 4 mil cestas. Eles [os produtores] sofreram muito com as enchentes e com as queimadas do ano passado. Essa ajuda chega em boa hora.”

A fala do prefeito é respaldada por relatos emocionados de moradores da região. Maria José Silva Carneiro, produtora de legumes da área próxima ao Ramal Liberdade, explicou a importância do apoio: “É maravilhoso. A gente planta, mas nem sempre tem como levar pra cidade, vender ou comprar nossas coisas. Essa ajuda chega num momento em que muita gente não tem nem transporte. É uma benção.”

José Roberto, morador do Ramal Cachoeira, também destacou a queda na produção causada pela estiagem: “O verão passado foi muito forte e prejudicou bastante. Esse sacolão ajuda muito. Na minha casa somos seis pessoas, então é uma grande ajuda.”

O coordenador da Defesa Civil, coronel Falcão, que participa da operação, explicou que só na ação realizada na Vila Verde foram entregues 11 toneladas de alimentos para cerca de 2.250 pessoas. “Essa é uma resposta concreta aos desastres naturais. Até agora já atendemos 50% da meta. A operação segue até o dia 10 de junho. É a prefeitura cuidando de gente.”

O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, reforçou que a ação tem abrangência ampla e atinge praticamente todas as comunidades da Transacreana. “Quase toda a produção dos agricultores foi perdida com a estiagem. Agora, nossa missão é garantir que essas famílias não fiquem desassistidas.”

A ação também ressalta os investimentos contínuos nos ramais, reforçados por parcerias entre a prefeitura e o governo do Estado. “Nunca se cuidou tanto dos ramais como agora. Ainda há muito a ser feito, mas o trabalho já é visível”, afirmou o prefeito.

A entrega dos sacolões na Vila Verde representa mais do que a doação de alimentos: é um ato de respeito, reconhecimento e apoio aos homens e mulheres que sustentam a produção rural de Rio Branco, mesmo em meio às adversidades. A gestão municipal reforça que continuará investindo na valorização e no amparo ao campo, com ações práticas e presença constante nas comunidades.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários