Por Luiz Felipe Barbiéri Deputados, senadores e representantes do Brasil e de outros sete países da América do Sul reativaram nesta segunda-feira (21) o Parlamento Amazônico (Parlamaz). O Parlamaz é um órgão regional, composto por representantes do parlamento do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Fundado em abril de 1989, o órgão busca criar políticas de cooperação para desenvolvimento sustentável da região amazônica e proteção da floresta. O Parlamaz estava desativado há oito anos. Os parlamentares que vão representar o Brasil são: senadores : Nelsinho Trad (PSD-MS), Eduardo Braga (MDB-AM), Plinio Valério (PSDB-AM), Paulo Rocha (PT-PA) e Telmário Mota (Pros-RR);

deputados: Marcelo Ramos (PL-AM), Leo Moraes (Podemos-RO), Perpétua de Almeida (PCdoB-AC) e José Ricardo (PT-AM). Trad foi eleito, por aclamação, presidente do Parlamaz . Ele teve respaldo dos demais integrantes do órgão, que preferiram não indicar novos nomes para disputar a vaga e deram suporte ao senador. Os integrantes do Parlamaz agora vão enviar em até 30 dias um nome indicado por cada delegação para ocupar o cargo de vice-presidente. Depois, o órgão vai fazer uma reunião para definir o plano de trabalho que contemplará o desenvolvimento sustentável da região e o fortalecimento da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). Reunião O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e um dos integrantes do órgão, presidiu a reunião virtual que marcou a reativação do colegiado. Em discurso, ele explicou que a ideia de retomar as atividades do Parlamaz veio após uma reunião na embaixada do Equador em 2019. "Nossa pauta principal é a proteção do nosso imenso patrimônio, constituído pela floresta amazônica. São 7 milhões de km quadrados de pura riqueza na região de maior biodiversidade do mundo", destacou o senador. O senador destacou a diversidade natural do bioma para defender a soberania dos países sobre a região. Trad afirmou que os países entendem a importância da Amazônia para a "economia mundial e para o ecossistema, mas não aceitamos delegar a titularidade sobre as políticas a serem adotadas". "As nossas populações dos 8 países membros conhecem melhor do que qualquer outra a sua própria casa", disse o senador. Desmatamento A área desmatada na Amazônia entre agosto de 2019 e julho de 2020 foi de 11.088 km², de acordo com números oficiais do governo federal divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). De acordo com o Inpe, trata-se de um aumento de 9,5% em relação ao período anterior (agosto de 2018 a julho de 2019), que registrou 10.129 km² de área desmatada O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, é presidente do Conselho da Amazônia, órgão criado pelo governo para coordenar as ações federais na floresta. A criação do conselho também é uma tentativa de dar uma resposta às críticas da comunidade internacional sobre a atuação da gestão do presidente Jair Bolsonaro na preservação da Amazônia. No começo de dezembro, ao comentar o crescimento do desmatamento na região, Mourão disse que o resultado poderia ser ainda pior. Mourão disse que o governo chegou a prever 20% de aumento.

“Devemos fazer prevalecer nossos territórios devidamente constituídos pela Amazônia e nossa soberania. Esperamos que o Parlamento Amazônico tenha esse papel de fortalecer a representação democrática e promover a integração da Amazônia e de seus habitantes. Entendemos a importância do bioma para a economia mundial, mas não aceitamos delegar a titularidade sobre as políticas a serem adotadas”, disse o presidente eleito do colegiado.

Trad é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal. Além dele, outros congressistas brasileiros que compõem o colegiado são os senadores Eduardo Braga (MDB-AM), Plínio Valério (PSDB-AM), Paulo Rocha (PT-PA) e Telmário Motta (Pros-RR); e os deputados Marcelo Ramos (PL-AM), Leo Moraes (Podemos-RO), Perpétua Almeida (PCdoB-AC) e José Ricardo (PT-AM).

