O Governo do Estado de Rondônia divulgou imagens do governador Marcos Rocha e a primeira-dama, Luan Rocha, em uma UTI de um hospital privado da cidade.

Os dois aparecem recebendo oxigênio. Mais cedo, em uma coletiva, o secretário da Saúde, Fernando Máximo informou que os pacientes permaneciam estáveis, sem prazo para deixar a UTI.

Marcos Rocha e a esposa foram infectados pelo Coronavírus e internados na última quinta-feira. “Marcos Rocha continua com 40% de comprometimento pulmonar e Luana Rocha com 30%, evoluindo dentro do esperado para melhora. Os dois tem tosse, a do governador um pouco mais intensa e quando tosse tem certa falta de ar”, explicou Fernando Máximo.

Comentários