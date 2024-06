Renato Borges articula Novo Basquete do Acre e foca no futuro

O desportista Renato Borges em parceria com os presidentes da Federação Acreana de Basquete (FEAB), José Ivonaldo, da Associação de Basquete Master do Acre (ABMAC), Alberdan Lopes (Dão), e da Federação Acreana de Basquete Cadeirante (FEABC), Frank Thieny, resolveram criar o Novo Basquete do Acre. O objetivo é tornar a modalidade mais forte em todas as categorias a partir da promoção de torneios.

“O nosso primeiro objetivo é unir os amantes do basquete em um grande movimento dentro da modalidade. O primeiro passo é organizar e promover as competições, mas as nossas metas são mais ousadas”, explicou Renato Borges.

Trabalho unificado

Renato Borges acredita na força do trabalho unificado das três entidades para conseguir grandes resultados dentro e fora de quadra.

“Não estamos pensando no Novo Basquete do Acre somente em quadra. O Acre tem grandes atletas e um dos nossos objetivos é gerar oportunidades de vida melhor por meio do esporte. Esse é um trabalho para as novas gerações e todos precisam entender desta maneira”, afirmou o desportista.

Políticas públicas

Segundo Renato Borges, com as três entidades trabalhando em conjunto será possível sugerir políticas públicas para o esporte acreano.

“Vamos iniciar esse movimento no basquete, mas a ideia é agregar. Podemos desenvolver processos para o nosso esporte desde a base. O esporte pode mudar a vida dos nossos jovens”, declarou Renato Borges.

