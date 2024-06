Rio Branco goleia o Plácido de Castro e fica a um empate das finais

O Rio Branco goleou o Plácido de Castro por 9 a 1 nesta sexta, 21, no Florestão, e reassumiu a liderança do grupo A na fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20 com 10 pontos. Ray (3), Matheus (2), Zé Guilherme, Kekeu, Vitinho e André marcaram para o Mais Querido enquanto Thiago anotou o gol do Tigre.

Um único time

Rio Branco e Plácido de Castro foi um jogo para cumprir uma mera formalidade. A partida foi dominada pelo Estrelão do início ao fim e o placar não reflete a superioridade.

Joga pelo empate

O Rio Branco enfrenta o Humaitá na terça, 25, no Florestão, com a vantagem do empate para ser finalista do Estadual.

“Vamos recuperar os atletas e focar na primeira decisão. Não podemos errar contra o Humaita”, declarou o técnico Eriano dos Santos.

Classificação do grupo A

1º Rio Branco 10 Pts

2º Santa Cruz 9 Pts

3º Humaitá 9 Pts

4º Galvez 7 Pts

5º São Francisco 0 Pt

6º Plácido de Castro 0 Pt

