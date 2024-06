Manu e Quemile são finalistas da etapa de Cuiabá do Circuito Banco do Brasil

Manu e Quemile derrotaram as cariocas Carolina/Marcela por 2 sets a 0, com parciais de 23×21 e 21×15 nesta sexta, 21, em Cuiabá, no Mato Grosso, e são finalistas da 4ª etapa do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia.

“Fizemos uma boa partida em um duelo muito difícil e nervoso. Vamos descansar porque a meta é conquistar o título”, comentou a acreana Quemile.

Final definida

Thati, da Paraíba, e Ângela, do Distrito Federal, venceram Beatriz e Geovania, do Rio de Janeiro, por 2 sets a 1, com parciais de 21×19, 11×21 e 15×12, e serão as adversárias de Manu e Quemile na decisão programada para este sábado, 22, a partir das 8 horas (hora Acre).

