Acreano Sub-20 tem duas partidas nesta terça, na Arena da Floresta

Depois da reapresentação nessa segunda, 5, e um trabalho físico em uma academia de Rio Branco, o elenco do Independência realiza um treinamento nesta terça, 6, no Marinho Monte na sequência da preparação para o confronto contra o GAS, de Roraima. A partida vai ser disputada no sábado, 10, às 16 horas, na Arena da Floresta.

Reforço na área

A diretoria do Independência anunciou a contratação do zagueiro Pablo, ex-Penapolense de São Paulo. O atleta chega na capital acreana nesta terça e deve ser regularizado para o confronto da 4ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Jô e Eduardo

O zagueiro Jô, com uma lesão na coxa direita, fez um exame no fim de semana de imagem e segue vetado para o confronto contra o GAS. A novidade deve ser o retorno do meia/atacante Eduardo, recuperado de uma lesão muscular na perna esquerda.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários