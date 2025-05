ALEAC entrega para vereadores do interior o Centro de Apoio às Câmaras Legislativas do Acre

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) comemorou, nesta quarta-feira (7), o início da chegada de maquinários pesados no pátio da Superintendência do Ministério da Agricultura em Rio Branco. A informação foi confirmada pelo superintendente regional do Mapa no Acre, Paulo Trindade.

Ao todo, 19 equipamentos serão entregues: 11 escavadeiras hidráulicas de esteira, 6 tratores de 80cv e 1 rolo compactador. Os maquinários foram adquiridos por meio do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq), do Ministério da Agricultura, e serão doados a municípios e associações do estado.

As prefeituras de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Acre e Porto Walter receberão, cada uma, uma escavadeira hidráulica de esteira. Já Rodrigues Alves contará com uma escavadeira e um rolo compactador. Os tratores serão destinados a associações e cooperativas rurais selecionadas nos municípios de Acrelândia, Capixaba, Manoel Urbano, Plácido de Castro e Senador Guiomard.

Recentemente, Petecão se reuniu com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para tratar da destinação dos equipamentos e de estratégias para fortalecer a economia do Acre.

“Estive com o ministro Carlos Fávaro para garantir agilidade na entrega desses maquinários. Precisamos aproveitar o verão para realizar ações importantes para os produtores. A mecanização será essencial para a recuperação de solos, preparo de áreas de plantio, abertura de tanques de peixes, obras de dragagem, irrigação e construção e recuperação de ramais”, afirmou Petecão.

O senador também destacou o impacto direto das máquinas sobre os agricultores familiares.

“Estes equipamentos são uma virada de chave para o pequeno produtor. Eles significam menos custo, mais produtividade e mais dignidade para quem vive da terra. É o tipo de investimento que transforma a realidade no campo”, ressaltou.

A entrega oficial do maquinário está prevista para ocorrer na manhã do dia 16 de maio, no pátio da Superintendência do Ministério da Agricultura, em Rio Branco.

