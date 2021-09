Quem quiser frequentar bares no Acre a partir de sexta-feira terá que apresentar comprovante de vacinação; veja a lista

Luciano Tavares

A partir da próxima sexta-feira (10) o acesso a pelo menos 20 bares de Rio Branco filiados a Associação dos Bares e Restaurantes do Acre (Abracre) só será permitida com a apresentação da carteira de vacinação.

A exigência foi decidida em reunião mês passado por empresários do setor que integram a entidade. Estão na lista alguns dos estabelecimentos considerados badalados na capital como:

Academia Lounge Bar, Bar’tô Pub, Chicos Rock’s Bar, A Confraria, Prime Lounge Beer, Versano, Tardezinha, Seringal Bier, Quiosque do Carlos, Vintage Pub, Unibeer, Villa Beer, Garagem Club, Container Beer Food, SOS Bar, Adegar Beer, Quintal da Resenha e Sabor Potiguar.

O presidente da Abracre, Leôncio Castro, reforça que o cliente vacinado com a primeira dose já poderá ter acesso aos estabelecimentos que adotarem a exigência da entidade.

Ele reforça que a entrada em qualquer espaço listado será possível, por exemplo, com uma foto da carteira de vacinação, junto com documento de identidade, com a própria carteira ou um comprovante baixado no celular por meio do Conecte SUS, um aplicativo do Ministério da Saúde.