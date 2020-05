O Partido Social Liberal (PSL), pioneiro no Acre em fazer lives, que são transmissões ao vivo pelas redes sociais, voltou com sua interação na ultima sexta-feira, 22 de maio. A tradicional “Live do PSL” tinha sido interrompida porque alguns colaboradores do partido, incluindo o presidente, Pedro Valério, que as apresenta, foram vitimados pelo coronavírus.

Após receber alta médica, o dirigente retomou a transmissão que, por causa da pandemia, ganhou novo formato. Toda semana, um especialista é convidado para falar sobre temas relevantes relacionado à saúde. “Usaremos a força das nossas transmissões sobre essa terrível situação que nos encontramos. Nosso foco sempre foi política. No entanto, precisamos dar a nossa contribuição e orientar as pessoas”, disse Pedro Valério.

Na sexta passada, a Live contou com a presença do radiologista Marcos Parente que falou sobre os sintomas relacionado ao Covid-19. Nesta próxima sexta-feira (29), a psicóloga Patrícia Regis dará novas dicas e informações. Fiquem ligados. As lives acontecem todas as sextas-feiras, às 15h, na página de Pedro Valério no facebook.

Comentários