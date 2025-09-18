TJ revoga prisão preventiva de advogado Keldheky Maia

Caso Juliana Marçal

Quarenta e um dia depois de ser preso por investigadores da Delegacia de Homicídios, o advogado Keldheky Maia, réu por dupla tentativa de assassinato, ganhou a liberdade provisória.

A decisão foi da Câmara Criminal, durante sessão realizada nesta quinta-feira, 18 na sede do Tribunal de Justiça do Acre.

A advogada Paula Belmino foi quem fez a defesa do Keldheky Maia.

Durante a sustentação oral, ela disse aos desembargadores, que o advogado colaborou durante o curso da investigação e que não estão mais presentes os fundamentos da prisão preventiva.

O procurador de Justiça Sammy Barbosa criticou a condutado do advogado, mas emitiu parecer pela revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares.

O relator da matéria Samoel Evangelista foi favorável a concessão da liberdade, mas com aplicação de medidas cautelares.

O voto do relator, foi seguido pelo presidente da Câmara Criminal Francisco Djalma e pela desembargadora Denise Castelo Bonfim//

Para o magistrado Keldheky Maia tem que ser afastada da função pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O habeas corpus foi concedida por unanimidade, mas o advogado terá cumprir medidas cautelares.

Entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica e o recolhimento noturno

Keldheky Maia passou a ser réu pelas tentativas de homicídio contra Dhiones Siqueira Passo e Ledo Patrício da Silva Almeida Júnior.

Os crimes ocorreram na madrugada do dia 21 de junho deste ano, por volta das 3h50, na Rua São Sebastião, nº 100, bairro Isaura Parente, em via pública, nas proximidades da casa noturna “Bar Dibuteco”.

Durante a confusão generalizada, a assessora jurídica Juliana Marçal foi atropelada por uma caminhonete conduzido por Diego Passo.

A vítima morreu pouco tempo depois no pronto socorro da capital.

Após os advogados dos réus apresentarem a resposta à acusação, o juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar deve marcar a audiência de Instrução e Julgamento do processo.

