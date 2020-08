A Procuradora Jurídica da prefeitura de Santa Rosa do Purus, Laiza Camilo, procurou a reportagem do ac24horas na manhã desta terça-feira, 18, para esclarecer a polêmica sobre o suposto ponto facultativo dado pela morte de Francisco Horário Thaumaturgo Moura, 31 anos, já condenado por um homicídio e acusado de tráfico de drogas e associação ao tráfico, que morreu após trocar tiros com a polícia no último sábado, dia 15.

De acordo com Laiza, a prefeitura não chegou a decretar oficialmente ponto facultativo pela morte de Horário. A publicação da nota teria sido a iniciativa de uma assessora de comunicação, que não teve o nome revelado, sem anuência do prefeito.