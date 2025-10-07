Flash
VÍDEO: Vereadores trocam socos durante sessão na Câmara de Sena Madureira
A sessão ordinária desta terça-feira (7) na Câmara Municipal de Sena Madureira, interior do Acre, foi marcada por confusão e troca de agressões físicas entre os vereadores Dênis Araújo (PP) e Maycon Moreira (PSD).
A briga teve início após Maycon Moreira usar a tribuna para criticar o colega, afirmando que Dênis “não tem talento” e mencionando que o parlamentar teria sido investigado por distribuição irregular de medicamentos durante a pandemia de Covid-19.
A declaração gerou revolta em Dênis Araújo, e, logo após o término do discurso, os dois vereadores se desentenderam e trocaram socos e empurrões no plenário da Casa Legislativa.
A confusão só foi controlada após a intervenção dos seguranças da Câmara, que precisaram separar os parlamentares para evitar que o confronto tomasse proporções maiores.
Apesar do tumulto, a sessão foi retomada após alguns minutos, e até o momento a Mesa Diretora não se pronunciou oficialmente sobre o episódio.
Flash
Prefeito de Rio Branco reforça parceria com Campinas para ampliar eficiência do saneamento em Rio Branco
Flash
Vice-governadora Mailza reforça parceria com a Assembleia durante visita ao presidente da instituição
A vice-governadora Mailza Assis participou nesta terça-feira, 7, de um café da manhã com o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, na sede do Poder Legislativo. O encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo entre o governo e o Parlamento estadual.
Durante a reunião, Mailza destacou a importância da parceria institucional e política entre o Executivo e o Legislativo para o desenvolvimento do Acre. “A Assembleia tem uma grande força, a representatividade de todo o nosso estado. Por intermédio do presidente Nicolau, tivemos esse café da manhã, conversamos sobre o fortalecimento da nossa aliança junto com o governo do Estado e com os municípios. É importante manter essa união e reafirmar nossos compromissos, porque seguimos juntos em um projeto de desenvolvimento e fortalecimento da boa política”, afirmou.
Mailza ressaltou, ainda, o papel da Aleac na consolidação de políticas públicas e na execução de projetos que chegam às comunidades.
“A Assembleia tem sido uma parceira muito importante da gestão. Os deputados participam ativamente das ações do governo nos municípios, e essa relação próxima reflete o compromisso de todos em continuar cuidando do nosso estado”, acrescentou.
O presidente Nicolau Júnior elogiou a relação harmônica entre os poderes.
“Desde 2019, a Assembleia tem trabalhado de forma responsável e parceira do governo. Essa boa relação trouxe resultados concretos para a população, com emendas impositivas que beneficiam todos os municípios”, disse.
Ao final do encontro, as lideranças reafirmaram o compromisso de seguir trabalhando de forma integrada para fortalecer políticas públicas e garantir mais qualidade de vida aos acreanos.
Flash
Ufac define Cebraspe como banca do vestibular de Medicina previsto para 2026
A novidade é a inclusão de conteúdos regionais: História e Geografia do Acre
