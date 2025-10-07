fbpx
VÍDEO: Vereadores trocam socos durante sessão na Câmara de Sena Madureira

Publicado

36 segundos atrás

em

A sessão ordinária desta terça-feira (7) na Câmara Municipal de Sena Madureira, interior do Acre, foi marcada por confusão e troca de agressões físicas entre os vereadores Dênis Araújo (PP) e Maycon Moreira (PSD).

A briga teve início após Maycon Moreira usar a tribuna para criticar o colega, afirmando que Dênis “não tem talento” e mencionando que o parlamentar teria sido investigado por distribuição irregular de medicamentos durante a pandemia de Covid-19.

A declaração gerou revolta em Dênis Araújo, e, logo após o término do discurso, os dois vereadores se desentenderam e trocaram socos e empurrões no plenário da Casa Legislativa.

A confusão só foi controlada após a intervenção dos seguranças da Câmara, que precisaram separar os parlamentares para evitar que o confronto tomasse proporções maiores.

Apesar do tumulto, a sessão foi retomada após alguns minutos, e até o momento a Mesa Diretora não se pronunciou oficialmente sobre o episódio.

 

Prefeito de Rio Branco reforça parceria com Campinas para ampliar eficiência do saneamento em Rio Branco

Publicado

5 horas atrás

em

7 de outubro de 2025

Por

O acordo formaliza a continuidade de uma parceria iniciada em 2022 e tem como objetivo a troca de experiências, o desenvolvimento de novas tecnologias e o aprimoramento dos serviços de abastecimento e tratamento de água e esgoto em Rio Branco. (Foto: Ailton Oliveira/Secom)

Parceria sem custos com a Sanasa de Campinas garante intercâmbio de expertise para levar água 24h e ampliar o tratamento de esgoto para 52% até o próximo ano na capital acreana

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, está nesta terça-feira (7), em Campinas (SP), onde cumpre uma série de agendas voltadas ao fortalecimento das ações de saneamento básico na capital acreana. Em reunião no gabinete do prefeito Dário Saadi, foi assinada a prorrogação do Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), e a Prefeitura de Campinas, através da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (Sanasa).

O acordo formaliza a continuidade de uma parceria iniciada em 2022 e tem como objetivo a troca de experiências, o desenvolvimento de novas tecnologias e o aprimoramento dos serviços de abastecimento e tratamento de água e esgoto em Rio Branco. O termo reforça o compromisso de ambos os municípios com o cumprimento do Marco Legal do Saneamento, estimulando práticas modernas e sustentáveis de gestão pública.

Durante o encontro, o prefeito Tião Bocalom entregou um kit com produtos regionais do Acre ao gestor campineiro e recebeu, em retribuição, o brasão da cidade de Campinas e dois livros sobre a história e cultura local.

Durante o encontro, o prefeito Tião Bocalom entregou um kit com produtos regionais do Acre ao gestor campineiro e recebeu, em retribuição, o brasão da cidade de Campinas e dois livros sobre a história e cultura local. (Foto: Ailton Oliveira/Secom)

“Esse é um grande momento para o Saerb. A Sanasa tem uma experiência consolidada em saneamento e será uma parceira fundamental para que Rio Branco avance ainda mais. Desde que reassumimos o sistema em 2022, temos investido pesado — mais de R$ 200 milhões — para garantir que a água chegue às casas dos rio-branquenses com regularidade e qualidade. Com o apoio técnico de Campinas, vamos continuar avançando”, destacou o gestor municipal.

O prefeito Dário Saadi ressaltou a importância da cooperação e colocou a expertise da Sanasa à disposição da capital acreana. (Foto: Ailton Oliveira/Secom)

O prefeito Dário Saadi ressaltou a importância da cooperação e colocou a expertise da Sanasa à disposição da capital acreana. “Para Campinas, é um orgulho poder assinar esse termo de parceria. A Sanasa tem mais de 50 anos de experiência e está pronta para compartilhar conhecimento e soluções que possam contribuir com o desenvolvimento do saneamento em Rio Branco”, afirmou Saadi.

De acordo com o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães, a colaboração entre as equipes técnicas já vem rendendo bons resultados desde o início do convênio. “Ajudamos o Saerb na estruturação de processos e na melhoria da gestão técnica e operacional. Nossa missão é dividir o que aprendemos em meio século de trabalho, para que Rio Branco avance de forma segura e sustentável”, destacou Magalhães.

De acordo com o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães, a colaboração entre as equipes técnicas já vem rendendo bons resultados desde o início do convênio. (Foto: Ailton Oliveira/Secom)

O presidente do Saerb, Enoque Pereira, reforçou que a cooperação tem sido essencial para superar os desafios enfrentados desde a municipalização do sistema. “Quando reassumimos o serviço, em 2022, a estrutura estava bastante comprometida. Desde então, trabalhamos para garantir o funcionamento do sistema e reduzir as interrupções. Com a orientação da Sanasa, conseguimos melhorar significativamente a distribuição de água e ampliar o tratamento de esgoto — que saltou de 1,5% para mais de 16%. Nossa meta é chegar a 52% até o próximo ano”, explicou Pereira.

Além da parte técnica, a parceria prevê ações de capacitação profissional, intercâmbio de equipes e aperfeiçoamento da área comercial do Saerb, voltadas à eficiência administrativa e sustentabilidade financeira da autarquia. Técnicos de Rio Branco permanecerão em Campinas nos próximos dias para acompanhar projetos de setorização e implantação do sistema de água 24 horas na capital acreana, com foco inicial na Regional Calafate e parte alta da cidade.

Com a colaboração entre os dois municípios, a atual gestão reforça o compromisso em garantir um serviço de água e esgoto cada vez mais eficiente, moderno e acessível.

 

Vice-governadora Mailza reforça parceria com a Assembleia durante visita ao presidente da instituição

Publicado

8 horas atrás

em

7 de outubro de 2025

Por

A vice-governadora Mailza Assis participou nesta terça-feira, 7, de um café da manhã com o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, na sede do Poder Legislativo. O encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo entre o governo e o Parlamento estadual.

Vice-governadora Mailza participou de café da manhã com o presidente Nicolau Júnior. Foto: Josciney Bastos/Secom

Durante a reunião, Mailza destacou a importância da parceria institucional e política entre o Executivo e o Legislativo para o desenvolvimento do Acre. “A Assembleia tem uma grande força, a representatividade de todo o nosso estado. Por intermédio do presidente Nicolau, tivemos esse café da manhã, conversamos sobre o fortalecimento da nossa aliança junto com o governo do Estado e com os municípios. É importante manter essa união e reafirmar nossos compromissos, porque seguimos juntos em um projeto de desenvolvimento e fortalecimento da boa política”, afirmou.

Mailza ressaltou, ainda, o papel da Aleac na consolidação de políticas públicas e na execução de projetos que chegam às comunidades.

Mailza agradeceu apoio da Aleac. Foto: Josciney Bastos/Secom

“A Assembleia tem sido uma parceira muito importante da gestão. Os deputados participam ativamente das ações do governo nos municípios, e essa relação próxima reflete o compromisso de todos em continuar cuidando do nosso estado”, acrescentou.

O presidente Nicolau Júnior elogiou a relação harmônica entre os poderes.

“Desde 2019, a Assembleia tem trabalhado de forma responsável e parceira do governo. Essa boa relação trouxe resultados concretos para a população, com emendas impositivas que beneficiam todos os municípios”, disse.

Ao final do encontro, as lideranças reafirmaram o compromisso de seguir trabalhando de forma integrada para fortalecer políticas públicas e garantir mais qualidade de vida aos acreanos.

Ufac define Cebraspe como banca do vestibular de Medicina previsto para 2026

Publicado

10 horas atrás

em

7 de outubro de 2025

Por

A novidade é a inclusão de conteúdos regionais: História e Geografia do Acre

A Universidade Federal do Acre (Ufac) confirmou a escolha do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) como organizador do vestibular específico para o curso de Medicina. A seleção está prevista para janeiro de 2026 e será realizada em duas etapas, aplicadas em dois domingos.

O anúncio foi feito pela pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno, que destacou a credibilidade da instituição contratada.

“A Ufac assinou contrato com o Cebraspe, uma das instituições mais reconhecidas em concursos e vestibulares no país. A partir de agora podemos anunciar oficialmente que o vestibular de Medicina ocorrerá em 2026, no mês de janeiro, em dois domingos, cujas datas específicas serão definidas no cronograma”, afirmou.

As provas terão formato semelhante ao do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com questões objetivas e uma redação. A novidade é a inclusão de conteúdos regionais: História e Geografia do Acre serão cobradas nas respectivas disciplinas.

As avaliações serão aplicadas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, municípios que abrigam campi da universidade. Segundo Ednaceli, a descentralização faz parte da proposta de ampliar o acesso e fortalecer a democratização da formação médica no estado.

“Ao escolher o Cebraspe, a Ufac garante transparência e qualidade no processo seletivo. Essa é mais uma forma de democratizarmos a formação médica em todo o Acre”, disse.

Novas informações sobre o vestibular serão divulgadas nos canais oficiais da universidade, incluindo o site institucional e as redes sociais da Pró-Reitoria de Graduação.

