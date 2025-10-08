fbpx
Flash

Vereador Samir Bestene propõe instalação de “botões de alerta” em unidades de saúde de Rio Branco

Publicado

7 minutos atrás

em

O vereador Samir Bestene (PP) apresentou, durante a sessão desta quarta-feira (8) na Câmara Municipal de Rio Branco, um Projeto de Lei (PL) que prevê a obrigatoriedade da instalação de botões de alerta de proteção imediataem todas as unidades de saúde do município. A proposta tem como objetivo garantir maior segurança para servidores e usuários diante do aumento de episódios de violência nesses ambientes.

De acordo com o texto do PL, os dispositivos, semelhantes aos conhecidos “botões do pânico”, deverão ser instalados em locais estratégicos e de fácil acesso, permitindo que, em situações de risco, sejam acionados de forma silenciosa e imediata. O alerta será direcionado à Secretaria Municipal de Saúde e ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), garantindo uma resposta rápida das forças de segurança.

Bestene destacou que a medida é preventiva e necessária, diante da crescente insegurança enfrentada por profissionais e pacientes.

“Essa é uma resposta direta às ameaças e agressões que servidores e pacientes têm enfrentado. Precisamos garantir que essas unidades sejam espaços seguros para todos”, afirmou o parlamentar.

O projeto também determina que os dispositivos sigam as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e prevê regulamentação posterior pelo município, que definirá os protocolos de instalação, acionamento e resposta, além da integração com os órgãos de segurança pública.

As despesas para a implementação da proposta deverão ser custeadas por dotações orçamentárias da administração municipal, com possibilidade de suplementação, se necessário.

Na justificativa, o vereador ressaltou que a iniciativa está alinhada aos princípios constitucionais de proteção à vida, dignidade humana e segurança, previstos no artigo 5º da Constituição Federal.

“É uma iniciativa urgente e de relevante interesse público. Conto com o apoio dos colegas parlamentares para aprovar essa medida, que certamente trará mais tranquilidade aos profissionais da saúde e à população”, concluiu Bestene.

O Projeto de Lei segue agora para análise nas comissões permanentes da Câmara antes de ser apreciado em plenário.

Flash

Tadeu Hassem apresenta indicação para criação de “faixa liberada” no Lago do Amor e cobra agilidade na conclusão do PCCR da Saúde

Publicado

12 segundos atrás

em

8 de outubro de 2025

Por

Durante a sessão desta quarta-feira (8), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Tadeu Hassem (Republicanos) apresentou a indicação nº 727/2025, por meio da qual solicita ao governador Gladson Cameli (Progressistas), e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a adoção de providências para a implantação de uma faixa liberada para atividades esportivas e de lazer na BR-364, no trecho conhecido como Lago do Amor, em Rio Branco.

O parlamentar explicou que o espaço, localizado entre o trevo de acesso à Universidade Federal do Acre (Ufac) e a entrada do bairro Ipê, já é utilizado por famílias e esportistas aos finais de semana, mas que o fluxo intenso de veículos no local coloca em risco quem pratica atividades físicas na região.

“Todos conhecem o Lago do Amor, aquele trecho na entrada do condomínio Ipê. É um espaço já consolidado pela população acreana para lazer e esporte, especialmente aos sábados e domingos. Por isso, estamos propondo a criação de uma faixa liberada, que seria fechada ao tráfego de veículos aos domingos, das 14h às 18h, para garantir segurança às famílias e fomentar a prática esportiva e o lazer”, explicou.

Segundo Tadeu, a proposta também busca estimular a economia solidária, oferecendo um ambiente adequado para pequenos empreendedores e atividades culturais. Ele destacou que experiências semelhantes já existem em outras capitais do país e têm gerado resultados positivos para a convivência comunitária e a promoção da saúde.

“Em várias cidades já existem faixas destinadas ao lazer e ao esporte nos fins de semana. Além de promover a saúde, esse tipo de espaço incentiva o convívio social e até a economia local. Tenho certeza de que será uma iniciativa muito bem recebida pelas famílias acreanas”, acrescentou.

Além da proposição, o deputado Tadeu Hassem também abordou, em sua fala, a necessidade de o governo do Estado acelerar a conclusão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da Saúde. Ele relatou que participou, junto aos deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB), Adailton Cruz (PSB) e Michelle Melo (PDT), de mais uma reunião da Comissão de Saúde com representantes da Sesacre, Sead e Sefaz, mas ressaltou que o processo segue estagnado.

“Já houve alguns avanços, mas o plano está parado na Sesacre, entre o corpo jurídico e a área financeira. Precisamos de uma resposta mais clara, seja um sim, seja um não, porque os servidores não podem mais esperar. O momento é agora, o momento é este ano”, afirmou.

O parlamentar alertou ainda para a necessidade de inserir os impactos do PCCR da Saúde na Lei Orçamentária Anual (LOA) e no Plano Plurianual (PPA), ambos já encaminhados à Aleac para apreciação.

“O orçamento e o PPA já estão nesta Casa. É agora que precisamos garantir esse compromisso com os servidores. É na LOA que deve estar consignada essa previsão. Por isso, peço à equipe do governo que acelere esse processo, com olhar sensível e responsável”, concluiu.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Foto: Sérgio Vale

Flash

VÍDEO: Vereadores trocam socos durante sessão na Câmara de Sena Madureira

Publicado

15 horas atrás

em

7 de outubro de 2025

Por

A sessão ordinária desta terça-feira (7) na Câmara Municipal de Sena Madureira, interior do Acre, foi marcada por confusão e troca de agressões físicas entre os vereadores Dênis Araújo (PP) e Maycon Moreira (PSD).

A briga teve início após Maycon Moreira usar a tribuna para criticar o colega, afirmando que Dênis “não tem talento” e mencionando que o parlamentar teria sido investigado por distribuição irregular de medicamentos durante a pandemia de Covid-19.

A declaração gerou revolta em Dênis Araújo, e, logo após o término do discurso, os dois vereadores se desentenderam e trocaram socos e empurrões no plenário da Casa Legislativa.

A confusão só foi controlada após a intervenção dos seguranças da Câmara, que precisaram separar os parlamentares para evitar que o confronto tomasse proporções maiores.

Apesar do tumulto, a sessão foi retomada após alguns minutos, e até o momento a Mesa Diretora não se pronunciou oficialmente sobre o episódio.

Atualização: Vereador Maycon Moreira (PSD), foi até a delegacia do município e registrou queixa crime contra o colega.

 

 

Flash

Prefeito de Rio Branco reforça parceria com Campinas para ampliar eficiência do saneamento em Rio Branco

Publicado

20 horas atrás

em

7 de outubro de 2025

Por

O acordo formaliza a continuidade de uma parceria iniciada em 2022 e tem como objetivo a troca de experiências, o desenvolvimento de novas tecnologias e o aprimoramento dos serviços de abastecimento e tratamento de água e esgoto em Rio Branco. (Foto: Ailton Oliveira/Secom)

Parceria sem custos com a Sanasa de Campinas garante intercâmbio de expertise para levar água 24h e ampliar o tratamento de esgoto para 52% até o próximo ano na capital acreana

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, está nesta terça-feira (7), em Campinas (SP), onde cumpre uma série de agendas voltadas ao fortalecimento das ações de saneamento básico na capital acreana. Em reunião no gabinete do prefeito Dário Saadi, foi assinada a prorrogação do Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), e a Prefeitura de Campinas, através da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (Sanasa).

O acordo formaliza a continuidade de uma parceria iniciada em 2022 e tem como objetivo a troca de experiências, o desenvolvimento de novas tecnologias e o aprimoramento dos serviços de abastecimento e tratamento de água e esgoto em Rio Branco. O termo reforça o compromisso de ambos os municípios com o cumprimento do Marco Legal do Saneamento, estimulando práticas modernas e sustentáveis de gestão pública.

Durante o encontro, o prefeito Tião Bocalom entregou um kit com produtos regionais do Acre ao gestor campineiro e recebeu, em retribuição, o brasão da cidade de Campinas e dois livros sobre a história e cultura local.

Durante o encontro, o prefeito Tião Bocalom entregou um kit com produtos regionais do Acre ao gestor campineiro e recebeu, em retribuição, o brasão da cidade de Campinas e dois livros sobre a história e cultura local. (Foto: Ailton Oliveira/Secom)

“Esse é um grande momento para o Saerb. A Sanasa tem uma experiência consolidada em saneamento e será uma parceira fundamental para que Rio Branco avance ainda mais. Desde que reassumimos o sistema em 2022, temos investido pesado — mais de R$ 200 milhões — para garantir que a água chegue às casas dos rio-branquenses com regularidade e qualidade. Com o apoio técnico de Campinas, vamos continuar avançando”, destacou o gestor municipal.

O prefeito Dário Saadi ressaltou a importância da cooperação e colocou a expertise da Sanasa à disposição da capital acreana. (Foto: Ailton Oliveira/Secom)

O prefeito Dário Saadi ressaltou a importância da cooperação e colocou a expertise da Sanasa à disposição da capital acreana. “Para Campinas, é um orgulho poder assinar esse termo de parceria. A Sanasa tem mais de 50 anos de experiência e está pronta para compartilhar conhecimento e soluções que possam contribuir com o desenvolvimento do saneamento em Rio Branco”, afirmou Saadi.

De acordo com o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães, a colaboração entre as equipes técnicas já vem rendendo bons resultados desde o início do convênio. “Ajudamos o Saerb na estruturação de processos e na melhoria da gestão técnica e operacional. Nossa missão é dividir o que aprendemos em meio século de trabalho, para que Rio Branco avance de forma segura e sustentável”, destacou Magalhães.

De acordo com o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães, a colaboração entre as equipes técnicas já vem rendendo bons resultados desde o início do convênio. (Foto: Ailton Oliveira/Secom)

O presidente do Saerb, Enoque Pereira, reforçou que a cooperação tem sido essencial para superar os desafios enfrentados desde a municipalização do sistema. “Quando reassumimos o serviço, em 2022, a estrutura estava bastante comprometida. Desde então, trabalhamos para garantir o funcionamento do sistema e reduzir as interrupções. Com a orientação da Sanasa, conseguimos melhorar significativamente a distribuição de água e ampliar o tratamento de esgoto — que saltou de 1,5% para mais de 16%. Nossa meta é chegar a 52% até o próximo ano”, explicou Pereira.

Além da parte técnica, a parceria prevê ações de capacitação profissional, intercâmbio de equipes e aperfeiçoamento da área comercial do Saerb, voltadas à eficiência administrativa e sustentabilidade financeira da autarquia. Técnicos de Rio Branco permanecerão em Campinas nos próximos dias para acompanhar projetos de setorização e implantação do sistema de água 24 horas na capital acreana, com foco inicial na Regional Calafate e parte alta da cidade.

Com a colaboração entre os dois municípios, a atual gestão reforça o compromisso em garantir um serviço de água e esgoto cada vez mais eficiente, moderno e acessível.

 

