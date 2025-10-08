Justiça Eleitoral cassa mandatos de cinco vereadores em Eirunepé por fraude à cota de gênero

Brasil
O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) cassou, por unanimidade, os mandatos de cinco vereadores de Eirunepé após reconhecer fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024. A decisão, relatada pelo juiz Fabrício Frota Marques, também anulou todos os votos recebidos pelos partidos AGIR e PSB, e declarou inelegíveis quatro mulheres registradas como candidatas fictícias.
A investigação começou após denúncias da candidata Cibele de Freitas Mendes (“Professora Cibele”) e do candidato Edilson Araújo, que apontaram o uso de nomes femininos apenas para cumprir a cota mínima de 30% exigida por lei. Quatro processos confirmaram a ausência de campanha, movimentação financeira e votos efetivos das supostas candidatas.
Com a decisão, o TRE-AM determinou:
• a nulidade dos votos dos partidos AGIR e PSB;
• a cassação dos registros e diplomas de todos os candidatos beneficiados;
• a inelegibilidade das quatro mulheres envolvidas;
• e o recalculo dos quocientes eleitoral e partidário.
A execução é imediata, conforme o artigo 257 do Código Eleitoral, cabendo à 11ª Zona Eleitoral de Eirunepé aplicar as medidas e refazer o resultado das eleições proporcionais.
TRF1 determina revisão dos limites da Terra Indígena Waimiri Atroari em até 24 meses
União e Funai terão prazo para incluir toda a área tradicionalmente ocupada pelos indígenas, sob pena de multa diária de R$ 10 mil; ação foi movida pelo MPF.
Trump pede prisão do prefeito de Chicago e do governador de Illinois
Presidente ordenou o envio da Guarda Nacional para o estado em meio a protestos contra agenda de imigração
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira (8) a prisão do prefeito de Chicago, Brandon Johnson, e do governador de Illinois, JB Pritzker, acusando os dois democratas de não protegerem os agentes federais de imigração sem apresentar nenhuma prova.
“O prefeito de Chicago deveria estar preso por não proteger os agentes do ICE! O governador Pritzker também!”, escreveu Trump, referindo-se aos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA.
Os comentários de Trump ocorrem no momento em que o presidente republicano ordenou o envio de tropas da Guarda Nacional para Chicago, a terceira maior cidade do país, apesar das objeções de autoridades locais e estaduais.
Representantes de Johnson e Pritzker não puderam ser contatados imediatamente para comentar.
Protestos contínuos nas cidades de Chicago e Portland, contra as autoridades federais que estão implementando a ampla agenda de imigração de Trump, tem crescido nos últimos dias.
Fonte: CNN
MDB recebe Mailza Assis para articulação de apoio à sucessão estadual nesta quarta-feira
Executiva estadual do partido descarta candidatura própria ao Palácio Rio Branco e deve apoiar Alan Rick (Republicanos) ou Mailza Assis (PP); Eber Machado é preterido
O MDB do Acre decidiu não lançar candidato próprio ao governo do estado em 2026, encerrando especulações sobre uma possível candidatura do vereador Eber Machado. A executiva estadual do partido definiu que a legenda deve apoiar um dos nomes de fora da sigla – Alan Rick, que se filiará ao Republicanos, ou a vice-governadora Mailza Assis (PP).
Alan Rick já esteve na sede do MDB recentemente, e Mailza tem agenda marcada com a direção partidária para esta quarta-feira (8), onde será recebida pelo presidente Vagner Sales e pelo movimento dos cabeças brancas.
Enquanto abre mão de disputar o Palácio Rio Branco, o MDB planeja:
Lançar candidato ao Senado Federal
Montar chapas competitivas para a Câmara dos Deputados
Fortalecer bancada na Assembleia Legislativa
A agenda reforça o movimento de Mailza para ampliar sua base além do PP, enquanto o MDB opta por não repetir a estratégia de 2022 – quando lançou Marcus Alexandre – e prioriza influência no próximo ciclo por meio de coligações. O partido sinaliza preferência por uma aliança que fortaleça suas candidaturas ao Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.
A decisão reflete a estratégia do partido de concentrar esforços em eleições proporcionais e no Senado, alinhando-se a um dos principais candidatos ao governo sem desgastar-se em uma disputa estadual direta.
