Acre

Brasiléia doa terreno para construção de Centro Especializado em Reabilitação

Publicado

2 horas atrás

em

Foto: Reprodução

A Prefeitura de Brasileia sancionou nesta quarta-feira, 08, a Lei Municipal nº 1.206/2025, que autoriza a doação de uma área de 2.699,82 metros quadrados ao Governo do Acre para a construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER II) no município.

O projeto foi aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Carlinhos do Pelado (Progressistas) na última terça-feira (7). A nova unidade de saúde deverá oferecer atendimento a pessoas com deficiência física, auditiva, visual e intelectual, fortalecendo a rede de reabilitação e inclusão social na região do Alto Acre.

De acordo com a lei, o terreno está localizado na área urbana de Brasileia, com matrícula nº 4.962, registrada no serviço notarial e registral do município, e será destinado exclusivamente à construção do CER II, conforme previsto no projeto.

A área doada possui limites com as ruas Antônio de Almeida Campos, José Galdino de Lima e Francisco Medeiros, além do Loteamento Alberto Castro – Quadra 12. As despesas referentes à execução da lei ficarão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SEOP).

 

Acre

Rio Branco tem leilão eletrônico de poltronas recuperáveis

Publicado

32 minutos atrás

em

8 de outubro de 2025

Por

A partir desta quarta-feira, 8, ocorre o Leilão eletrônico remanescente nº 08/2025, em Rio Branco, com encerramento previsto para 15 de outubro, às 13h. O certame será realizado exclusivamente de forma online, no Sistema Eletrônico de Leilões (SEL/AC).

O certame tem como objetivo aprimorar a gestão patrimonial do Estado, com a alienação de bens reutilizáveis e a disponibilização para arremate de um lote de 318 poltronas tipo auditório, classificadas como recuperáveis.

Os interessados poderão realizar a visitação prévia até dois dias úteis antes da abertura do certame, das 8h às 14h, em dois locais: na sede da Fundação Elias Mansour (Rua Vinte e Quatro de Janeiro, nº 154, bairro 6 de agosto) e na Usina de Arte (Rua das Acácias, nº 1155, Distrito Industrial), em Rio Branco.

Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas devidamente cadastradas no SEL/Acre. O pagamento dos itens arrematados deverá ser feito à vista, em até três dias úteis após o encerramento da sessão, por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) gerado pelo próprio sistema.

Após o pagamento, o arrematante terá prazo de até 15 dias corridos para retirar os bens nos endereços indicados. O não cumprimento dos prazos e condições estabelecidos poderá implicar em multa, perda do direito ao lote e outras sanções previstas em lei.

 

Fonte: Agência de Notícias do Acre

Acre

Sessão da Câmara é suspensa após impasse em projeto que muda carga horária de agentes de saúde

Publicado

34 minutos atrás

em

8 de outubro de 2025

Por

Foto: Jardy Lopes

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Branco foi suspensa nesta quarta-feira (8) após discussões nas comissões sobre o projeto de lei que propõe alterar a carga horária dos agentes de endemias e agentes de zoonoses, passando de 30 para 40 horas semanais.

De acordo com informações da Casa Legislativa, não houve consenso entre os vereadores durante a análise da matéria. Diante do impasse, o vice-presidente da Câmara, vereador Leoncio Castro, determinou a suspensão da sessão para que o debate seja retomado nesta quinta-feira (9).

Acre

Prefeitura de Rio Branco abre crédito suplementar de R$ 5 milhões para Educação

Publicado

2 horas atrás

em

8 de outubro de 2025

Por

A Prefeitura de Rio Branco publicou nesta quarta-feira, 08, o Decreto nº 2.893/2025, que autoriza a abertura de um crédito suplementar de R$ 5 milhões ao orçamento municipal vigente.

O recurso será destinado à Secretaria Municipal de Educação (Seme), especificamente para reforçar a dotação orçamentária do Departamento de Recursos, com foco na manutenção das atividades e no custeio de serviços de terceiros.

De acordo com o decreto, assinado pelo prefeito em exercício Joabe Lira, o crédito adicional tem como origem o superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320/1964, que regula as finanças públicas.

