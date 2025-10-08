fbpx
TRF1 determina revisão dos limites da Terra Indígena Waimiri Atroari em até 24 meses

41 minutos atrás

União e Funai terão prazo para incluir toda a área tradicionalmente ocupada pelos indígenas, sob pena de multa diária de R$ 10 mil; ação foi movida pelo MPF.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) determinou que a União e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) concluam, em até 24 meses, a revisão dos limites da Terra Indígena Waimiri Atroari, localizada entre os estados do Amazonas e Roraima. A decisão rejeitou recursos apresentados pelos dois órgãos e estabelece que a revisão deve abranger toda a área tradicionalmente ocupada pelo povo Waimiri Atroari, não se limitando apenas à região impactada pela Usina Hidrelétrica de Balbina. O descumprimento da ordem judicial prevê multa diária de R$ 10 mil.

A ação foi movida pelo Ministério Público Federal (MPF), que acusou o Estado de omissão na proteção da comunidade indígena. O TRF1 reconheceu que a retirada dos indígenas da área não foi voluntária, mas resultado da inundação provocada pela represa de Balbina, no vale do Rio Uatumã.

De acordo com o MPF, a demarcação original, realizada em 1971, excluiu áreas essenciais para a sobrevivência física e cultural dos Waimiri Atroari. O tribunal considerou ainda a existência de documentação técnica e estudos antropológicos que comprovam a ocupação contínua da região pelo povo indígena.

A decisão também ressaltou que, desde 2008, a Funai foi formalmente recomendada a revisar os limites da terra, mas, apesar de ter iniciado estudos preliminares, não concluiu o processo até o momento.

Justiça Eleitoral cassa mandatos de cinco vereadores em Eirunepé por fraude à cota de gênero

40 minutos atrás

8 de outubro de 2025

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) cassou, por unanimidade, os mandatos de cinco vereadores de Eirunepé após reconhecer fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024. A decisão, relatada pelo juiz Fabrício Frota Marques, também anulou todos os votos recebidos pelos partidos AGIR e PSB, e declarou inelegíveis quatro mulheres registradas como candidatas fictícias.

A investigação começou após denúncias da candidata Cibele de Freitas Mendes (“Professora Cibele”) e do candidato Edilson Araújo, que apontaram o uso de nomes femininos apenas para cumprir a cota mínima de 30% exigida por lei. Quatro processos confirmaram a ausência de campanha, movimentação financeira e votos efetivos das supostas candidatas.

Com a decisão, o TRE-AM determinou:

• a nulidade dos votos dos partidos AGIR e PSB;

• a cassação dos registros e diplomas de todos os candidatos beneficiados;

• a inelegibilidade das quatro mulheres envolvidas;

• e o recalculo dos quocientes eleitoral e partidário.

A execução é imediata, conforme o artigo 257 do Código Eleitoral, cabendo à 11ª Zona Eleitoral de Eirunepé aplicar as medidas e refazer o resultado das eleições proporcionais.

Trump pede prisão do prefeito de Chicago e do governador de Illinois

2 horas atrás

8 de outubro de 2025

Presidente ordenou o envio da Guarda Nacional para o estado em meio a protestos contra agenda de imigração

Pesidente dos EUA, Donald Trump, assina decreto no Salão Oval da Casa Branca, em Washington19/09/2025 • REUTERS/Ken Cedeno

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira (8) a prisão do prefeito de Chicago, Brandon Johnson, e do governador de Illinois, JB Pritzker, acusando os dois democratas de não protegerem os agentes federais de imigração sem apresentar nenhuma prova.

“O prefeito de Chicago deveria estar preso por não proteger os agentes do ICE! O governador Pritzker também!”, escreveu Trump, referindo-se aos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA.

Os comentários de Trump ocorrem no momento em que o presidente republicano ordenou o envio de tropas da Guarda Nacional para Chicago, a terceira maior cidade do país, apesar das objeções de autoridades locais e estaduais.

Representantes de Johnson e Pritzker não puderam ser contatados imediatamente para comentar.

Protestos contínuos nas cidades de Chicago e Portland, contra as autoridades federais que estão implementando a ampla agenda de imigração de Trump, tem crescido nos últimos dias.

 

Fonte: CNN

MDB recebe Mailza Assis para articulação de apoio à sucessão estadual nesta quarta-feira

13 horas atrás

7 de outubro de 2025

Executiva estadual do partido descarta candidatura própria ao Palácio Rio Branco e deve apoiar Alan Rick (Republicanos) ou Mailza Assis (PP); Eber Machado é preterido

Encontro ocorre após decisão do partido de não lançar candidato ao governo; vice-governadora busca consolidar aliança para disputa ao Palácio Rio Branco em 2026. Foto: captada

O MDB do Acre decidiu não lançar candidato próprio ao governo do estado em 2026, encerrando especulações sobre uma possível candidatura do vereador Eber Machado. A executiva estadual do partido definiu que a legenda deve apoiar um dos nomes de fora da sigla – Alan Rick, que se filiará ao Republicanos, ou a vice-governadora Mailza Assis (PP).

Alan Rick já esteve na sede do MDB recentemente, e Mailza tem agenda marcada com a direção partidária para esta quarta-feira (8), onde será recebida pelo presidente Vagner Sales e pelo movimento dos cabeças brancas.

Vice-governadora do Acre tem agenda marcada com partido MDB nesta quarta-feira (8). será recebida pelo presidente da agremiação, Vagner Sales, e pelo movimento dos cabeças brancas. Foto: captada 

Enquanto abre mão de disputar o Palácio Rio Branco, o MDB planeja:

  • Lançar candidato ao Senado Federal

  • Montar chapas competitivas para a Câmara dos Deputados

  • Fortalecer bancada na Assembleia Legislativa

A agenda reforça o movimento de Mailza para ampliar sua base além do PP, enquanto o MDB opta por não repetir a estratégia de 2022 – quando lançou Marcus Alexandre – e prioriza influência no próximo ciclo por meio de coligações. O partido sinaliza preferência por uma aliança que fortaleça suas candidaturas ao Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.

A decisão reflete a estratégia do partido de concentrar esforços em eleições proporcionais e no Senado, alinhando-se a um dos principais candidatos ao governo sem desgastar-se em uma disputa estadual direta.

Após decidir que não terá candidatura própria ao governo do Acre, MDB tem reunião nesta quarta-feira com Mailza Assis. Foto: captada 

