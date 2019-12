SECOM – Leila Ferreira

A Gestão da Prefeita Fernanda Hassem, desde que assumiu seu mandato em 2017, vem dando atenção especial para os idosos, popularmente chamados de melhor idade, além da reforma do Centro do Idoso, a Prefeitura através da Secretaria de Assistência Social realiza toda semana diversas atividades como: cursos de corte de costura, pinturas, atividades físicas, acompanhamento especializado com psicólogo, médico, fisioterapia, educação física, atividades recreativas e o famoso forró da Melhor Idade.

Além de atender os idosos da cidade, a prefeitura acompanha o grupo de idosos da zona rural que realizam suas atividades na Vila do Incra, BR 317 no km 26.

A prefeitura tem cadastrado no centro do idoso da cidade e zona rural cerca de 200 participantes ativos, fora os que participam eventualmente das atividades.

Para finalizar as ações do ano de 2019 do Centro do Idoso, foi realizada uma programação especial, com atividades físicas, forró na zona rural, encerramento do projeto Cultural “Música pra toda vida” e uma confraternização para que os idosos e parceiros tivessem um momento especial nesse mês de dezembro.

O vice-prefeito Carlinhos do Pelado participou das atividades no ato representando a prefeita Fernanda Hassem, e destacou o compromisso com os idosos. “A prefeita Fernanda Hassem tem cuidado com muito carinho dos nosso idosos para que nessa idade os mesmos não fiquem ociosos em seus lares, por isso a prefeitura de Brasiléia desenvolve diversas atividades para os meninos e meninas da melhor idade, que tanto já contribuíram para a nossa cidade com trabalhos e com experiências de vida e continuam nos ensinando tantas coisas boas” finalizou.

Segundo o IBGE, a população idosa brasileira é composta por 29.374 milhões de pessoas. A expectativa de vida em 2016, para ambos os sexos, aumentou para 75,72 anos, sendo 79,31 anos para a mulher e 72,18 para o homem. Esse crescimento representa uma importante conquista social e resulta da melhoria das condições de vida e no município de Brasiléia, a Prefeitura tem essa preocupação para que os idosos tenham vida longa com saúde e alegria.

Dona Maria Rosália participa de todas as atividades realizadas para os idosos e destacou a importância para a 3° idade. “Estamos muito felizes com todas as atividades realizadas pela prefeitura para nós. Esse é um momento de confraternizar, fazer novas amizades e aprender algo a mais nessa idade é muito importante”, disse.

A Secretária de Cidadania e Assistência Social destacou o compromisso “Queremos reafirma o compromisso para as atividades de 2020 a prefeita Fernanda Hassem tem projetos novos terá muitas novidades para nossos idosos” finalizou.

