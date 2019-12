O vereador suplente do município de Epitaciolândia, localizado na fronteia do Acre, no uso de suas atribuições, esteve na Capital do Acre para discutir importantes assuntos de interesses aos munícipes no tocante à segurança e melhorias de ramais.

Durante uma agenda corrida na Capital, Samuel esteve reunido com o Diretor do Deracre, Ítalo Medeiros, para discutir os investimentos que serão realizados nos ramais de Epitaciolândia e serão investidos 100% do que foi anunciado.

Segundo o vereador, ficou sabendo que três desses ramais serão beneficiados, sendo eles; Ramal das Cutias, da torre e da Estrada Velha. Serão investidos pelo governo do Estado, cerca de R$ 26 milhões, o que irá ajudar muito no escoamento e trafegabilidade.

As visitas também foram estendidas ao diretor do Dnit, Antonio Carlos, onde entregou algumas demandas que são de fundamental importância. Samuel solicitou junto ao órgão; quebras molas no km 20 da BR 317, enfrente à escola Castelo Branco, entrada da comunidade Bela flor no km 09, entrada do ramal da Estrada Velha, próximo a escola Bela Flor e uma rotatória em frente ao Fórum.

Também foi buscar informações sobre o Canal do Liberdade que está em andamento, mesmo de lentamente, que se encontra em análise e se espera agilidade o mais breve possível.

Já em reunião com o comandante da Polícia Militar do Acre, Coronel Ulisses, o vereador fez um pedido para a instalação de um Posto Policial na cidade, com intuito de ajudar no combate ao crime e dar mais agilidade no patrulhamento quando solicitado.

“Temos um espaço ocioso na Avenida Internacional que pode ser transformado neste posto policial. Hoje está sendo usado como ponto de encontro de dependentes químicos e estará em um local estratégico, podendo dar mais agilidades no atendimento aos munícipes”, destacou o Samuel Hassem.

