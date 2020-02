O prefeito Tião Flores, participou na manhã desta segunda-feira, da cerimônia de posse dos novos gestores das escolas públicos estaduais de Epitaciolandia. Ao todo, foram empossados 04 gestores que permanecerão no posto por um mandato de quatro anos.

A cerimônia foi realizada na Sala de Sessões Raimundo Francisco Ribeiro na Câmara Municipal de Epitaciolândia, o evento contou com a presença do prefeito Tião Flores, Secretária do Núcleo de Educação de Epitaciolândia Rosimari Ferreira, Secretário Municipal de Educação Cleomar Portela, Diretor da Rádio Chiquinho Chaves onde na ocasião estava representando o Senador Sergio Petecão, Presidente do Sinteac Antônio Soares, Presidente da Câmara José Antonio (Nego) representando os demais vereadores, além dos gestores escolares, coordenadores pedagógicos, coordenadores administrativos, familiares e comunidade.

Entusiasmo e motivação. Assim foi marcada a posse das novas equipes gestoras das escolas. As novas equipes gestoras foram empossadas pela secretária Estadual do núcleo de Educação de Epitaciolândia Rosimari. “A gestão democrática é isso, é buscar cada vez mais a participação da sociedade na vida e na administração das escolas. A entrada de novos gestores nos deixa muito satisfeitos, pois sabemos também da continuidade dos projetos e ações que estão sendo desenvolvidos, ressaltou Rosimari.

Durante a solenidade também foram homenageados os gestores que deixaram os cargos e na ocasião foi realizada a assinatura do termo de posse dos gestores estaduais eleitos.

O Prefeito Tião Flores, o parabenizou e desejou boa sorte a cada um dos gestores empossado. “Desejo boa sorte para todos os gestores, que possam desenvolver um bom trabalho através da gestão participativa com suas equipes pela melhoria da educação em Epitaciolândia” Disse o prefeito.

EQUIPES GESTORAS

Escola Estadual de Ensino Médio Belo Porvir

Gestor: Ícaro Barbosa Olegário

Coordenadora de Ensino: Josieni da Silva Freitas

Coordenadora ADM: Andrea Bastos dos Santos

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Brasil Bolívia

Gestora: Arlene Martins Ferreira

Coordenadora de Ensino: Antônia Cristina da Silva Oliveira

Coordenadora ADM: Raimunda Nonata dos Santos Dias Martins

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Joana Ribeiro Amed

Gestor: Francinaldo Gomes Ferreira

Coordenadora de Ensino: Francione Araújo de Souza

Coordenador ADM: Luis Carlos Rodrigues Gonçalves

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Rural Professor Luiz Gonzaga da Rocha

Gestor: Francisco de Freitas Valdivino

Coordenador de Ensino: Marcos Lázaro Areal Leme

Coordenadora ADM: Aida Luiza Maffi

