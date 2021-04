O Prefeito de Epitaciolândia cumpriu uma extensa agenda na capital acreana, nesta segunda 12/04, pela parte da manhã participou do ato de assinatura de doação de madeira apreendidas, doadas aos municípios pelo IMAC, logo após participou da Assinatura da licença de instalação para a construção do anel viário.

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli e o presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre, André Hassem, realizaram nesta segunda-feira (12), a assinatura da licença de instalação para a construção do anel viário das cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, um passo importante para que uma das promessas de campanha do governo possa, enfim, sair do papel após vinte anos de espera.

A solenidade ocorreu na sede da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) e contou com a presença dos prefeitos da região do Alto Acre, dentre eles, Fernanda Hassem (Brasiléia) e Sérgio Lopes (Epitaciolândia) e os deputados federais, Flaviano Melo (MDB) e Vanda Milani (Solidariedade).

Para o prefeito essa obra vai ser um marco na integração da regional ao pacífico. “A construção do Anel Viário, vai ser o divisor na área do desenvolvimento, além de gerar receita e empregos para os municípios de Epitaciolândia e Basiléia, vai de fato trazer a tão esperada integração com o pacífico, elevando nossa região para outro patamar, por isso, em nome da população epitaciolandense quero agradecer ao empenho direto do Governador Gladson Cameli e todos os envolvidos na execução dessa obra.”

A obra do Anel Viário tem recursos financeiros relativos à ordem R$ 60 milhões e o valor inclui projetos e execução de serviço.

