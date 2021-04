Após a notícia de um grupo de 40 pessoas, maioria cubanos, que teriam bloqueado a ponte que o Brasil ao país vizinho Peru, com intuito de tentar conseguir a passagem pela manhã desta segunda-feira, dia 12, levou os patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal até o local para que iniciassem uma negociação.

Segundo informações, os imigrantes não estariam impedidos de fazer manifestação pacífica na ponte fronteiriça, que mais uma vez se encontrava ocupada pelos imigrantes que tinham a intenção de fazer um novo protesto contra o governo peruano.

A regional do Alto Acre vem recebendo um grande número de imigrantes que estão tentando passar pelo Peru, com intuito de retornar ao país de origem, ou utilizar do corredor para irem ao Estados Unidos, Europa ou Canadá.

Também foi informado que após a negociação, os imigrantes foram levados para abrigo “casas de passagem da cidade”, liberando o tráfego na Ponte da Integração, que já foi palco de outro bloqueio ocorrido em março passado.

Comentários