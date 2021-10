Prefeito Jerry Correia participa de programação do Outubro Rosa.

O Prefeito Jerry Correia e equipe da Secretaria de Saúde participou nesta quarta-feira, 27, na UBS Terezinha Batista, da programação que faz parte de diversas atividades realizadas em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama.

A atividade foi realizada nas 3 Unidades Básicas do município, com diversas atividades como palestra, teatro, consultas, exames preventivos, sorteios de brindes, dentre outros.

Prefeito Jerry Correia destacou a importância da atividade. “Queremos parabenizar toda equipe da Saúde pela iniciativa. Um mês tão importante e devemos realizar atividades nas UBS voltadas para o atendimento das mulheres. Já tivemos uma parceria com Hospital de Amor que veio no município no mês de setembro fazer exames mais avançados. Nosso objetivo é se tornar referência em atendimento primário para a população que mais precisa”, finalizou.

A paciente Neide Castro esteve na unidade para participar das palestras e exames. “Estou feliz por está aqui nessa atividade voltada para nós mulheres, todas temos que participar, a prefeitura tá aí fazendo um ótimo trabalho e quem ganha somos nós, mulheres”, destacou.

Toda equipe da Saúde esteve presente no evento.