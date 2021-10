Câmara de Brasiléia realiza trigésima primeira sessão ordinária de 2021

A trigésima primeira sessão Ordinária do Primeiro ano legislativo da décima quinta legislatura do município de Brasiléia, foi realizada nesta terça-feira, 26 de outubro, e contou com a presença dos vereadores Elenilson Cruz (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leonir Castro (PP), Reinaldo Gadelha (MDB) Marinete Mesquita (PT), Neiva Badotti (PSB), Lessandro Jorge (PT), Rogério Pontes (PROS), Marquinhos Tibúrcio (MDB) e da Presidente Arlete Amaral (SD).

As sessões são transmitidas ao vivo pela Internet, no Facebook Câmara Municipal de Brasiléia e no Portal Legislativo camaramunicipaldebrasileia.com.br

Durante o grande o expediente os vereadores fizeram indicações de melhorias para infraestrutura urbana e rural, saúde, educação e segurança.

Em uso a Tribuna os vereadores solicitaram:

Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB): O parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou sua fala, cumprimentando a todos os presentes no recinto. Relatou a situação que está acontecendo a respeito da AGEAC, segundo o parlamentar após o entroncamento, após a fábrica de tacos estão parando os taxistas e multando, multas que muitas das vezes os taxistas não conseguem nem pagar pelo alto valor. O vereador pede que o governo do estado reveja essa situação juntamente com a presidente da AGEAC. Dando seguimento a sua fala reforça um pedido já feito anteriormente para que a prefeitura através do setor de cadastro demarque com placas o início e término do ponto de táxi que se localiza em frente à casa do doce, tendo em vista a necessidade de organização do local. Solicita ao governo do estado que possa trazer os equipamentos necessários para que a SEPA possa realizar seu trabalho com excelência, tendo em vista que falta maquinário, estrutura para o coordenador realizar seu trabalho. Pede também informações do recurso pedido pelo mesmo ao senador Márcio Bittar, o parlamentar quer saber em qual situação os recursos se encontram atualmente. Finaliza sua fala agradecendo a todos os presentes e parabeniza o secretário municipal Djahilson Américo pelos trabalhos realizados, de oportuno também parabeniza a prefeita Fernanda Hassem pelo seu trabalho e coloca seu mandato a disposição da população.

Vereadora Neiva Badotti (PSB): A parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou suas palavras parabenizando o prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes, pelo grandioso evento realizado, a semana evangélica. A parlamentar lamentou que na mesma data tenha sido realizado um evento em Brasiléia, a mesma acredita deve ter um respeito maior entre os dois municípios, quando um for realizar um evento o outro não realize na mesma data. A nobre edil relata sua visita a equipe do governo do Estado, onde foi em busca de um cirurgião para município de Brasiléia, para que realiza os procedimentos cirúrgicos no próprio município. De oportuno solicita que a SESACRE contrate um profissional ginecologista para o hospital regional, para assim atender as mulheres do município e da própria regional. Dando seguimento a sua fala relatou também sua visita feita ao hospital do amor em Rio Branco, parabenizou a equipe do hospital pelo ótimo atendimento no local. Solicita da SESACRE a aquisição de um liquidificador industrial e um freezer para o armazenamento de carne e congelados no hospital regional. Solicita ainda que o governo do estado através da secretaria da fazenda SEFAZ informe, coloque na placa o valor da reforma do prédio da SEFAZ em Brasiléia, para que toda a população tenha consciência do valor que está sendo gasto.

Vereador Rogerio Pontes (PROS): O parlamentar no uso de suas atribuições, Iniciou o uso da tribuna, parabenizando a população do ramal do Picadão que fica no km 69, o vereador relata sua visita ao local e o início das obras de melhorias que irão ocorrer no ramal. De oportuno parabeniza também o secretário de obras, Francisco Lima, a prefeitura de Brasiléia em nome da prefeita Fernanda Hassem, segundo o nobre edil as obras de melhorias eram um sonho da comunidade. O vereador diz que muito ainda tem a ser feito pelos ramais em Brasiléia, porém a demanda é muito grande e muitas vezes o serviço acaba demorando. O Parlamentar expressa sua felicidade pelos eventos realizados na carreta ambiental, agradece a parceria da deputada federal Vanda Milani e seu filho secretário de estado Israel Milani com Brasiléia. O Parlamentar finaliza deixando sempre seu mandato à disposição.

Vereadora Arlete Amaral (MDB): Começou sua fala cumprimentando a todos os presentes no recinto, parabenizou os trabalhos realizados pela comunicação da casa, parabeniza também a prefeita Fernanda Hassem, a deputada federal Vanda Milani e o secretário de estado Israel Milani pelo grande evento realizado no município. Parabeniza ainda o prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes pelo grandioso evento realizado no município. Solicitou a servidora da casa Samara Hassem que providencie todos os documentos referentes ao pedido do vereador Jurandir Queiroz e os demais que se associaram a ele. Esclareceu que iria dar todos os esclarecimentos ao final da obra de reforma da câmara. A parlamentar em uma forma de prestação de contas, relata sua visita à Brasília e agradece em especial senador Sérgio Petecão, a deputada federal Vanda Milani e a deputada Perpétua Almeida, por terem recebido a com muito carinho. A parlamentar ressalta que a visita juntamente com a prefeita Fernanda Hassem, foi muito proveitosa, pois obtiveram várias conquistas para o município, como: a orla da rua da Goiaba, Orla da Rolando Moreira, 25 casas para pessoas que recebem aluguel social. Ressalta ainda sua grande felicidade por ter conseguido uma van para o hospital do amor, segundo a mesma é uma grande conquista para as pessoas que necessitam do transporte. Finaliza suas atribuições agradecendo a presença de todos.