Com letalidade de 2,10%, prefeituras do Acre ficam fora do pacote de R$ 25 mi para combate à pandemia

Recursos para custeio de ações e serviços de saúde são destinados a 381 municípios nas cinco regiões do país

Em todo o país, 381 municípios serão contemplados com recursos para custear ações e serviços de saúde. O montante total destinado pelo Ministério da Saúde é de R $25 milhões. O repasse será feito aos Fundos de Saúde dos estados e municípios.

Para o cálculo da distribuição dos recursos financeiros foi considerada a quantidade total de Autorizações de Internação Hospitalar (AIH), de acordo com os processamentos do Sistema de Informação Hospitalar (SIHSUS), dos meses de janeiro a junho de 2021.

Com uma população estimada em 61.206 mil habitantes, o município paraense Dom Eliseu está entre as cidades que vão receber o repasse do Ministério da Saúde para o combate à pandemia. De acordo com a última atualização da Secretaria de Saúde, Dom Eliseu tem, atualmente, 49 pessoas com a Covid-19 e o número de óbitos no total é de 66. O levantamento do painel Covid, do Brasil 61, informa que o município tem ainda 2.118 casos acumulados e taxa de letalidade está em 1,84%.

O repasse de R$ 112,5 mil vai ser utilizado para manter estruturas montadas para atender pessoas infectadas pelo coronavírus, como disse o secretário municipal de Saúde, Luis Lima de Araujo. “Vai ajudar a manter o Centro de Covid que criamos, despesas com médicos e enfermeiros, testes e na distribuição de medicamentos”.

A distribuição dos repasses do MS ao estados e municípios ficaram da seguinte forma:

A região Nordeste foi a que teve maior parte dos recursos. Ao todo, oito estados foram contemplados.

Alagoas (2);

Bahia (12);

Ceará (45);

Maranhão (39);

Paraíba (9);

Pernambuco (46);

Piauí (7);

Rio Grande do Norte (14).

Já na região Norte, quatro estados aparecem na lista da portaria.

Tocantins (2);

Roraima (13);

Pará (36);

Amazonas (7).

No Centro Oeste, apenas o Distrito Federal não está listado para receber o repasse para a saúde.

Goiás (47);

Mato Grosso do Sul (4);

Mato Grosso (19).

Todos os quatro estados do Sudeste estão com municípios aptos a receberem o repasse do governo.

Minas Gerais (8);

Rio de Janeiro (13);

Espírito Santo (9);

São Paulo (41).

O sul do Brasil tem três estados para receberem a verba que será destinada à saúde.

Santa Catarina (5);

Rio Grande do Sul (9);

Paraná (3).

Outras ações

Na manhã desta terça-feira (26), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, discursou na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em Portugal, e comentou outras ações da pasta de enfrentamento à pandemia.

“Em relação à nossa campanha de vacinação, é bom que se faça aqui uma nota: os esforços para imunizar a população brasileira não são só do ano de 2021. Eles começaram em maio de 2020, através de uma encomenda tecnológica feita à farmacêutica Astrazeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, que desenvolveu a vacina Astrazeneca. O Brasil alocou cerca de R$ 2 bilhões de reais com essa encomenda tecnológica e, hoje, já é possível produzir vacinas com insumo farmacêutico ativo produzido na Fundação Oswaldo Cruz”, afirmou Queiroga.

Dados da Covid-19

O Brasil registrou mais 13.424 casos e 442 óbitos por Covid-19, terça-feira (26), de acordo com o balanço mais recente do Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, mais de 21.748.984 milhões de brasileiros foram infectados pelo novo coronavírus.

O Rio de Janeiro ainda é o estado com a maior taxa de letalidade entre as 27 unidades da federação: 5,18%. O índice médio de letalidade do País estava em 2,9%.

Taxa de letalidade nos estados

RJ 5,18%

SP 3,45%

AM 3,22%

PE 3,17%

MA 2,84%

PA 2,80%

GO 2,68%

AL 2,62%

PR 2,61%

CE 2,60%

MS 2,56%

MG 2,54%

MT 2,52%

RO 2,44%

RS 2,42%

PI 2,18%

BA 2,17%

SE 2,16%

ES 2,13%

PB 2,11%

DF 2,11%

AC 2,10%

RN 1,98%

TO 1,70%

SC 1,62%

AP 1,61%

RR 1,59%

Os números têm como base o repasse de dados das Secretarias Estaduais de Saúde ao órgão. Acesse as informações sobre a Covid-19 no seu estado e município no portal brasil61.com/painelcovid.