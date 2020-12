Porto Velho registra o preço mais alto. Veja a cotação nas outras cidades do estado.

O preço da arroba do boi gordo disparou e está sendo comercializado por R$ 268 (à vista) na capital do estado, com base na cotação divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).