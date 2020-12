São seis novos vereadores, entre os quais apenas uma mulher: Alarice Botelho (PT). Kaico Roque (Dem), Alcemir Teodózio (Dem), Menudo (PSD), Dim (PSB) e Eriberto Mota (PSB), o único dos novatos que já foi vereador.

Por

O Juízo Eleitoral da 2ª Zona diplomou na noite de sexta-feira, 11, os candidatos majoritários e proporcionais eleitos em Xapuri, no dia 15 de novembro passado, em sessão realizada no Fórum da cidade.

O prefeito reeleito, Ubiracy Vasconcelos, e a vice-prefeita, Maria Auxiliadora, receberam, respectivamente, os diplomas das mãos do juiz eleitoral, Luís Gustavo Alcalde Pinto, e do promotor eleitoral, Juleandro Martins.

Os nove vereadores eleitos no município também foram certificados pela Justiça Eleitoral. Apenas três deles, Ronaldo Cosmo Ferraz (MDB), Clemilton Lima (Dem) e José Maria Miranda (PT) foram reeleitos.

___________________

São seis novos vereadores, entre os quais apenas uma mulher: Alarice Botelho (PT). Kaico Roque (Dem), Alcemir Teodózio (Dem), Menudo (PSD), Dim (PSB) e Eriberto Mota (PSB), o único dos novatos que já foi vereador.

____________________

A professora, cantora e ativista cultural, Alarice Botelho Nunes, é a primeira mulher eleita pelo PT para a Câmara de Xapuri. Foram dois mandatos seguidos sem representação feminina no legislativo municipal.

“Tenho muita fé e esperança de que será um mandato muito representativo da mulher xapuriense, além de verdadeiramente participativo. Será, de fato, um mandato do povo xapuriense”, ela disse ao fim do evento.

O prefeito Ubiracy Vasconcelos lembrou dos candidatos que perderam a vida recentemente – Sebastião Ganso, do PSD, e Elicaliane Soares, do PSB – e disse que será um mandato especial por ser o terceiro, fato inédito para um gestor em Xapuri.

“Sou o primeiro prefeito a ter três mandatos dados pelo povo em Xapuri e isso me põe diante de uma responsabilidade muito maior. O grande desafio será fazer mais o que fizemos até agora com menos recursos do que antes”.

O juiz Luís Gustavo Alcalde Pinto disse que apesar de todos os problemas que fizeram parte desta eleição, em tempos de pandemia e fake news, a Justiça Eleitoral e os candidatos se adequaram e o resultado foi positivo.

“O pleito foi absolutamente atípico, em razão dessa lamentável epidemia, mas a Justiça Eleitoral, assim como os candidatos se adaptaram à nova realidade. Desejamos a todos os eleitos muita sorte e que usem os mandatos em prol da sociedade xapuriense”.

_________________________

Vale lembrar que a diplomação dos candidatos eleitos não garante a posse em 1º de janeiro.

_________________________

As prestações de contas de campanha serão agora julgadas e apenas com a aprovação delas os candidatos estarão aptos à posse.

Comentários