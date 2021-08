Por ciúme, homem esfaqueou esposa e enteada e corta o próprio pescoço, na Sobral

Segundo informações da polícia, Ivanilde e sua filha estavam jantando quando William chegou em casa e começou a discutir com sua esposa por questão de ciúmes. Após agredir a mulher, William pegou uma faca e desferiu sete golpes que atingiram a mulher no peito e abdômen. Já Sabrina, sua filha, ao ver a mãe sendo esfaqueada, tentou impedir e acabou ferida com uma facada no peito. Após pensar que tinha matado sua esposa, William fez um corte profundo no próprio pescoço. Sabrina conseguiu sair de dentro de casa e pediu ajuda a moradores da região, que quando entraram na casa encontraram Ivanilde e William caídos. Duas ambulâncias do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas. Ao chegarem ao local, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Ivanilde e William ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde gravíssimo.

De acordo com um parente da família, que preferiu não se identificar, a filha de Ivanilde, de 19 anos, estava dentro da casa no momento do crime. A filha falou à polícia que não sabe o motivo, mas que o casal começou a discutir e Bezerra partiu para cima da mãe dela.