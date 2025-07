Colégio Militar entrega alamares e certificados de mérito a mais de 200 alunos em Cruzeiro do Sul

Durante a solenidade, o coordenador de zoneamento da Representação da Secretaria de Estado de Educação em Cruzeiro do Sul (RSEE), Paulo Soriano, que representou o coordenador-geral, parabenizou os estudantes e a equipe

O Colégio Militar Dom Pedro II, unidade escolar administrada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), realizou na quarta-feira, 23, a solenidade de entrega de alamares e de certificados de mérito desportivo a mais de 200 estudantes da instituição, em Cruzeiro do Sul.

A cerimônia contou com a presença de familiares dos alunos, representantes da Aeronáutica, Marinha do Brasil, além do comandante do Corpo de Bombeiros do município, major Josadac Cavalcante. A banda do Comando de Fronteira do 61º Batalhão de Infantaria de Selva também participou do ato cívico.

O diretor da escola, capitão José Correia, explicou que o alamar é um adorno composto por três cordões, utilizado no ombro esquerdo do uniforme, e concedido aos alunos que apresentam alto desempenho acadêmico, além de conduta e comportamento disciplinar exemplar.

“Hoje realizamos a formatura de entrega de alamares referente ao primeiro semestre. Dos 816 alunos, 214 atingiram os critérios necessários para receber o adorno. É um símbolo da escola, que incentiva os estudantes a manterem boas notas e comportamento exemplar, estimulando a meritocracia”, destacou o capitão.

Estudante do 3º ano do ensino médio, a coronel-aluna Yane Ibernon, que recebeu o alamar pela 25ª vez, compartilhou a importância da honraria. “É o reconhecimento pelo nosso esforço. Lutamos diariamente com o apoio da família e dos professores para construir um futuro melhor”, afirmou a aluna, que também recebeu medalhas em concursos de redação e por desempenho intelectual.

Durante a solenidade, o coordenador de zoneamento da Representação da Secretaria de Estado de Educação em Cruzeiro do Sul (RSEE), Paulo Soriano, que representou o coordenador-geral, parabenizou os estudantes e a equipe da escola.

“Quero parabenizar os alunos e alunas que, por meio do esforço, conquistaram este reconhecimento. O alamar simboliza o comprometimento com o conhecimento e o futuro. Atrás de cada alamar entregue, há uma família comprometida, um professor dedicado e uma escola diferenciada”, afirmou o coordenador.

O Colégio Militar Dom Pedro II iniciou suas atividades em Cruzeiro do Sul em 2019. Desde então, tem se destacado por seu desempenho nas avaliações educacionais e pelos resultados expressivos em aprovações em universidades dentro e fora do estado.

