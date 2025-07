Cameli reafirma apoio irrestrito à vice Mailza Assis como sua sucessora em 2026

Edição do projeto oferece cursos sobre direito administrativo, oratória, teletrabalho e inteligência artificial para profissionais de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) deu início à 3ª edição do RH Itinerante, programa que promove capacitação, escuta ativa e orientação técnica para servidores públicos estaduais na regional do Alto Acre. Desta vez, o projeto atende exclusivamente profissionais dos municípios de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil, com atividades realizadas no auditório do Senac, nesta quinta e sexta-feira, 24/25.

Sob o lema “Atualização em Movimento”, a iniciativa busca alinhar os servidores às normativas recentes e às melhores práticas administrativas, reforçando a conexão entre a gestão pública e os trabalhadores que atuam diretamente no atendimento à população.

Cursos e temas estratégicos

A programação inclui capacitações como:

“Direito Administrativo com ênfase no servidor público – direitos e deveres”

“Oratória na Prática”

Além disso, serão abordados temas como teletrabalho, educação financeira, licenças parentais (segundo jurisprudência do STF), reforma da Previdência e o uso de inteligência artificial na administração pública.

As atividades ocorrem em dois turnos (manhã e tarde), com encerramento às 17h15. A ação reforça o compromisso do governo em modernizar a máquina pública e valorizar os servidores, essenciais para a eficiência dos serviços oferecidos à população.

Como participar e próximas etapas

As inscrições para as próximas etapa já estão disponíveis na plataforma: capacitacao.ac.gov.br/course/view.php?id=678, (chave de acesso: ETE-12). Servidores também podem obter informações no setor de RH de seus órgãos. Os custos com deslocamento e diárias ficam a cargo do servidor ou da instituição de origem.

Após o Alto Acre, o programa segue para:

Feijó e Tarauacá (21 e 22 de agosto)

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves (18 e 19 de setembro)

Rio Branco e municípios vizinhos (9 e 10 de outubro)

“Escuta, acolhimento e valorização”, diz secretário

O secretário de Administração em exercício, Guilherme Duarte, destacou a importância do projeto:

“O RH Itinerante é mais do que capacitação: é um momento de escuta e valorização. Estamos percorrendo o estado porque acreditamos que uma gestão eficiente se faz com proximidade.”

Com a iniciativa, o governo do Acre reforça sua aposta em uma gestão pública técnica, humanizada e conectada às necessidades dos servidores, garantindo melhores serviços à população.

O encerramento será em Rio Branco, nos dias 9 e 10 de outubro, reunindo servidores da capital e dos municípios de Plácido de Castro, Senador Guiomard, Porto Acre, Acrelândia e Capixaba.

Regional do alto acre:

Veja vídeos:



Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários