Acre tem o pior desempenho do país em inglês, aponta ranking internacional

Estudo EF EPI revela que estado é o único do Norte com proficiência “muito baixa”; especialistas apontam falta de investimento e estrutura como causas

O Acre registrou o pior desempenho do Brasil no Índice de Proficiência em Inglês (EF EPI) 2024, divulgado pela EF EPI (English Proficiency Index). Com 443 pontos, o estado ficou na última colocação no ranking nacional e foi o único da Região Norte classificado com proficiência “muito baixa” – abaixo até mesmo do Amapá (445 pontos), que também enfrenta dificuldades.

Acre fica atrás de todos os vizinhos da Região Norte

Enquanto Roraima liderou a região com 487 pontos, outros estados nortistas, como Pará (464) e Amazonas (455), tiveram desempenho um pouco melhor, ainda que na faixa de “baixa proficiência”. O resultado contrasta com estados do Sul e Sudeste, como Santa Catarina (535) e Minas Gerais (519), que apresentam níveis moderados.

Falta de estrutura e investimento agravam o cenário

EF Education Firsta pontam que o baixo desempenho do Acre reflete:

Escassez de professores qualificados em língua inglesa

Dificuldade de acesso a cursos de idiomas e materiais didáticos

Falta de investimento em tecnologias educacionais

Barreiras socioeconômicas que limitam oportunidades de aprendizado

Impactos na economia e educação

A deficiência em inglês prejudica:

Oportunidades de emprego em empresas globais

Acesso a bolsas de estudo e pesquisas internacionais

Inserção do estado em redes acadêmicas e profissionais

“Sem políticas públicas eficientes, o Acre continuará isolado em um mundo cada vez mais conectado”, alerta um especialista em educação.

A baixa proficiência em inglês pode afetar diretamente o acesso da população a oportunidades de estudo, trabalho e informação, além de limitar a inserção do estado em redes acadêmicas e profissionais globais.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários