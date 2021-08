Justiça determina que Saúde do Acre forneça remédios para professora que tem doença degenerativa na visão

Por Aline Nascimento

A Justiça do Acre acatou, em caráter liminar, o pedido de uma professora aposentada e determinou que a Saúde do Estado forneça dois medicamentos para o tratamento de uma doença degenerativa. A paciente sofre com uma degeneração macular relacionada à idade, categoria 4 bilateral, que leva à perda da visão central.