Sipam prevê quarta-feira (18) de sol e calor em todas as regiões acreanas

Nas cidades do oeste acreano áreas de instabilidade se desenvolvem no decorrer do dia por conta do forte calor e da alta umidade e provocam pancadas isoladas de chuva com trovoadas. Já na capital e demais regiões do Acre algumas poucas nuvens podem ficar carregadas também pelo calor e aumento de umidade e, por isso, há possibilidade de chuva passageira à tarde.