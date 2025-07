Santa Cruz e Andirá disputam semifinal do Campeonato Estadual

A Federação de Futebol do Acre (FFAC) iniciou nesta quinta, 24, a troca do gramado do Florestão. Os trabalhos devem durar cerca de três meses em um investimento de R$ 1 milhão e 800 mil.

“85% dos recursos dessa obra serão custeados pela CBF e os outros 15% a federação pagará. Fizemos várias cotações e o maior investimento será com areia. Vamos trocar o barro vegetal por areia e esse é o novo padrão dos melhores gramados brasileiros”, explicou o presidente da FFAC, Adem Araújo.

Rondônia e Mato Grosso

Segundo Adem Araújo, a areia virá de Rondônia e a grama do Mato Grosso.

“Fizemos a cotação da grama bermuda tifway no Mato Grosso e São Paulo, mas resolvemos comprar no Mato Grosso por causa do frete. Esses detalhes foram todos colocados no momento de fechar o orçamento. A troca da drenagem também vai ocorrer”, afirmou o presidente.

Reinauguração em novembro

Adem Araújo acredita poder realizar a reinauguração do Florestão no início de novembro com uma grande programação.

“Vamos avaliar as possibilidades e a ideia é realizar um evento de nível. A troca desse gramado significa melhores condições para o nosso futebol”, declarou o dirigente.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários