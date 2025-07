ExpoAcre já arrecada 80 mil quilos de alimentos com ingressos de shows

Ao menos 80 mil quilos de alimentos já foram arrecadados nos cinco primeiros dias de troca de ingressos por mantimentos para os shows nacionais da ExpoAcre. Na quarta, 23, foi ativado o ponto de troca no Atacale, na BR-364. Os demais locais que efetuam a troca de alimentos por ingressos são o Via Verde Shopping, o Arasuper do Amapá e o Aramix da Dias Martins.

Os dias e horários para efetuar as trocas estão definidos da seguinte forma: no Via Verde Shopping, de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos de 13h às 20h; no Arasuper do Amapá, todos os dias, de 8h às 22h; no Aramix da Dias Martins, todos os dias, das 8h às 20h; e no Atacale, de segunda a sábado, das 8h às 22h, e domingo das 8h às 21h

“O governo fez uma parceria com a Casa da Amizade para que os donativos que estão sendo recebidos sejam distribuídos para as pessoas que mais precisam. A edição deste ano da Expoacre será histórica, tanto pelo marco simbólico dos 50 anos quanto pela estrutura e atrações preparadas”, destacou o governador Gladson Camelí.

A Casa da Amizade, na Marechal Deodoro, no Centro, está sendo o ponto principal de armazenamento dos alimentos, onde equipes de voluntários já estão organizando a separação em pilhas de arroz, feijão, farinha, óleo, macarrão, açúcar, trigo, milharina e outros.

A presidente do Rotary Clube e membro da Casa da Amizade, Lucy Queiroz, avalia que a arrecadação de alimentos vem superando todas as expectativas, com evolução recorde, dada a qualidade dos shows.

“Somos uma equipe de 60 voluntários trabalhando das 8h às 18h, num movimento contínuo de recebimento de carregamento de alimentos e separação dos mesmos, já organizando e nos preparando para o momento crucial, que é o encaminhamento das doações”, frisou.

Orientações prévias

A coordenação da Expoacre reforça que no Via Verde Shopping, aos domingos, a troca está ocorrendo considerando o horário de funcionamento do local, pois nesse dia a praça de alimentação abre às 11h e as lojas somente a partir das 13h. Portanto, as retiradas de ingressos ocorrem das 13h às 20h. De segunda a sábado, das 10h às 21h, evitando assim a formação de filas após as 22h, quando o shopping encerra as atividades.

Carência de óleo e leite em pó

A coordenação reforça, ainda, que para garantir o ingresso basta levar 2 quilos de alimentos não perecíveis, com exceção de sal, açúcar e macarrão instantâneo, lembrando a importância da doação de óleo e leite em pó, pois esses itens de suma importância estão em menor quantidade. Também é possível retirar o ingresso de um acompanhante, apresentando um documento com foto, CPF dele e os 2 quilos dos alimentos correspondentes.

Para retirar o ingresso de um acompanhante que esteja em algum município – parente, na maioria das vezes – é necessário apresentar documentos e comprovante de endereço desse requerente.

