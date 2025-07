Troca de ingressos por alimentos para shows nacionais da Expoacre já atinge 80 mil quilos de doações

A edição deste ano da Expoacre será histórica, tanto pelo marco simbólico dos 50 anos quanto pela estrutura e atrações preparadas”, destacou o governador Gladson Camelí

Estimativas da coordenação da Expoacre indicam uma média de arrecadação de 80 mil quilos de alimentos nos cinco primeiros dias de início das atividades de troca de ingressos por mantimentos para os shows nacionais. Na quarta, 23, foi ativado o ponto de troca no Atacale, na BR-364. Os demais locais que efetuam a troca de alimentos por ingressos são o Via Verde Shopping, o Arasuper do Amapá e o Aramix da Dias Martins.

Os dias e horários para efetuar as trocas estão definidos da seguinte forma: no Via Verde Shopping, de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos de 13h às 20h; no Arasuper do Amapá, todos os dias, de 8h às 22h; no Aramix da Dias Martins, todos os dias, das 8h às 20h; e no Atacale, de segunda a sábado, das 8h às 22h, e domingo das 8h às 21h.

“O governo fez uma parceria com a Casa da Amizade para que os donativos que estão sendo recebidos sejam distribuídos para as pessoas que mais precisam. A edição deste ano da Expoacre será histórica, tanto pelo marco simbólico dos 50 anos quanto pela estrutura e atrações preparadas”, destacou o governador Gladson Camelí.

A Casa da Amizade, na Marechal Deodoro, no Centro, está sendo o ponto principal de armazenamento dos alimentos, onde equipes de voluntários já estão organizando a separação em pilhas de arroz, feijão, farinha, óleo, macarrão, açúcar, trigo, milharina e outros.

A presidente do Rotary Clube e membro da Casa da Amizade, Lucy Queiroz, avalia que a arrecadação de alimentos vem superando todas as expectativas, com evolução recorde, dada a qualidade dos shows.

“Somos uma equipe de 60 voluntários trabalhando das 8h às 18h, num movimento contínuo de recebimento de carregamento de alimentos e separação dos mesmos, já organizando e nos preparando para o momento crucial, que é o encaminhamento das doações”, frisou.

Lauane de Almeida Fernandes e Raylane da Silva efetuam a troca de alimentos por ingressos no Arasuper do Amapá.

“As pessoas seguem firmes para pegar o ingresso e assistir seu artista preferido”, observou Lauane.

Já a equipe responsável pelo posto de troca no Atacale: Thalyane de Souza, Daniel Barbosa e Eduarda Oliveira, avalia não haver obstáculo para os fãs conseguirem assistir seus artistas preferidos, e que a maioria do público solicita ingressos para os shows de Jorge e Matheus e Gusttavo Lima.

As jovens Rebeca Cristina Sousa e Gabriele de Melo, do bairro Triângulo, foram buscar os ingressos para os shows dos ídolos Jorge e Matheus, Matheus e Cauã e Gusttavo Lima. “Estamos firmes por aqui. Assistir os shows será um sonho”; “Imagina, assistir gratuitamente Matheus e Cauã, Gusttavo Lima. Espero até o dia todo se precisar”.

A estudante Andreina Pereira, 24 anos, moradora do bairro Areal, se revezou com parentes, com o carrinho de supermercado cheio de alimentos para trocar por ingressos para três apresentações diferentes. “Os shows são muito bons e todos querem assistir”.

Orientações prévias

A coordenação da Expoacre reforça que no Via Verde Shopping, aos domingos, a troca está ocorrendo considerando o horário de funcionamento do local, pois nesse dia a praça de alimentação abre às 11h e as lojas somente a partir das 13h. Portanto, as retiradas de ingressos ocorrem das 13h às 20h. De segunda a sábado, das 10h às 21h, evitando assim a formação de filas após as 22h, quando o shopping encerra as atividades.

Carência de óleo e leite em pó

A coordenação reforça, ainda, que para garantir o ingresso basta levar 2 quilos de alimentos não perecíveis, com exceção de sal, açúcar e macarrão instantâneo, lembrando a importância da doação de óleo e leite em pó, pois esses itens de suma importância estão em menor quantidade. Também é possível retirar o ingresso de um acompanhante, apresentando um documento com foto, CPF dele e os 2 quilos dos alimentos correspondentes.

Para retirar o ingresso de um acompanhante que esteja em algum município – parente, na maioria das vezes – é necessário apresentar documentos e comprovante de endereço desse requerente.

