Policial que ameaçou promotor passa a ser réu e tem prisão mantida

Quatro detentos fugiram, no domingo (9), do Centro de Ressocialização Cone Sul, em Vilhena, e nenhum deles foi recapturado, apesar de as buscas terem começado imediatamente após a constatação da fuga. Segundo apurou o jornal, todos os foragidos fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho.

Um policial penal revelou que a fuga aconteceu em plena luz do dia, depois da contagem dos presos. “Eles foram retirados da cela, contados e colocados de volta na carceragem. Como haviam serrado as grades à noite, eles escaparam por volta das 8h30”, revelou.

Depois de usar a mesma serra para abrir um buraco na parte de baixo do alambrado, que tem cerca elétrica em cima, o quarteto pulou a segunda cerca de tela e fugiu em direção a uma região de mata nos fundos do CRCS.

Há mais de 4 anos, nenhuma fuga de presos é registrada no presídio, que fica na área rural de Vilhena. A direção do complexo prisional irá investigar como a serra usada na fuga entrou na unidade, apesar do rigor das revistas que são feitas nos visitantes.

Perigosos

Os presidiários que estão sendo procurados são: Cledivaldo Ferreira da Silva; Rogerio Soares da Silva Junior; Lindomar da Silva; e Maycon Anderson da Silva Nascimento. Eles foram condenados por roubo, homicídio e tráfico de drogas.

Cledivaldo foi julgado por um crime cometido em 2019, quando ele e o irmão se envolveram na morte do policial militar Gilberto Santos Passos, que tinha 39 anos na ocasião. No ano de 2021, um júri popular condenou ambos a penas de 16 e 18 anos de prisão.

