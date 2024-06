Caso Gedeon: Empresário apontado como mandante de assassinato de ex-prefeito tem habeas corpus negado

A desembargadora Denise Castelo Bonfim, negou a liminar de um habeas corpus, que pedia a liberdade do empresário Carmélio da Silva Bezerra.

O réu é apontado, como um dos mandantes da morte do ex-prefeito de Plácido de Castro Gedeon Barros.

No recurso, o advogado Silvano Santiago alegou ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e também excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

A defesa pediu ainda a substituição da prisão do empresário por medidas cautelares e, requereu a concessão da liminar para que o Paciente aguarde em liberdade.

Mas a desembargadora Denise Castelo Bonfim, negou todos os pedidos.

Para a magistrada a liminar de habeas corpus é uma medida excepcional e só pode ser autorizada quando houver ilegalidade, o que não é o caso, segundo a relatora.

Em janeiro deste ano, o Juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri tornou réus o empresário Carmélio Bezerra e mais seis envolvidos no crime.

Entre os presos, estão os mandantes, responsáveis pela logística do crime e executores.

Gedeon Barros, foi assassinado na manhã de 20 de maio de 2021, no estacionamento da SUFRAMA, em Rio Branco.

O ex-gestor conversava ao telefone dentro do carro, quando foi atingido por vários tiros, todos efetuados, segundo a perícia a uma curta distância.

Em dezembro passado, investigadores da Delegacia de Homicídios, prenderam os envolvidos no crime.

A defesa do empresário, aguarda agora pelo julgamento do mérito do habeas corpus, que será analisado pelos três desembargadores que compõem a Câmara Criminal.

A expectativa é que o mérito seja julgado nas próximas sessões.

